Канал NBC запускает в работу экранизацию романа Дэна Брауна — на этот раз по книге писателя сделают сериал, а не полнометражный фильм. В основу ляжет «Утраченный символ» — третий том цикла о профессоре религиозной символике Роберте Лэнгдоне.

Сценарий к сериалу напишет Дэниэл Церон («Декстер»), а в кресло исполнительного продюсера сядет Рон Ховард, снявший ранее три фильма с Томом Хэнксом в роли Лэнгдона. Ховард хотел экранизировать и «Утраченный символ», но в итоге адаптация выйдет в формате сериала. Кто сыграет молодого Лэнгдона, пока неизвестно.

«Утраченный символ» вышел в 2009 году. Книга рассказывает об очередном приключении Лэнгдона, связанном с тайным заговором. Действие романа разворачивается в Вашингтоне, где профессор должен отыскать своего пропавшего наставника. В ходе расследования выясняется, что учителя похитили неизвестные, которые заставляют Лэнгдона выполнить несколько странных требований. Главными антагонистами на этот раз стали масоны.