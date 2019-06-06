Канал NBC запускает сериал по мотивам романа «Утраченный символ» Дэна Брауна Кот-редактор 06.06.2019 Новости, Яндекс 296 0 минут на чтение Канал NBC запускает в работу экранизацию романа Дэна Брауна — на этот раз по книге писателя сделают сериал, а не полнометражный фильм. В основу ляжет «Утраченный символ» — третий том цикла о профессоре религиозной символике Роберте Лэнгдоне. Сценарий к сериалу напишет Дэниэл Церон («Декстер»), а в кресло исполнительного продюсера сядет Рон Ховард, снявший ранее три фильма с Томом Хэнксом в роли Лэнгдона. Ховард хотел экранизировать и «Утраченный символ», но в итоге адаптация выйдет в формате сериала. Кто сыграет молодого Лэнгдона, пока неизвестно. «Утраченный символ» вышел в 2009 году. Книга рассказывает об очередном приключении Лэнгдона, связанном с тайным заговором. Действие романа разворачивается в Вашингтоне, где профессор должен отыскать своего пропавшего наставника. В ходе расследования выясняется, что учителя похитили неизвестные, которые заставляют Лэнгдона выполнить несколько странных требований. Главными антагонистами на этот раз стали масоны. Читайте также Дэн Браун «Происхождение» 26.02.2018 Это так невероятно, обезоруживающе плохо, что даже хорошо Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: