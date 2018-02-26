Дэн Браун «Происхождение»

Гений, миллиардер и атеист Эдмонд Кирш, ученик профессора Роберта Лэнгдона, устраивает презентацию своего величайшего открытия. Он полагает, что это открытие — тайна происхождения жизни на Земле — уничтожит все мировые религии. Однако, не успев сказать ни слова, Кирш гибнет от пули. Расследовать всё это будет, разумеется, Роберт Лэнгдон — для этого ему придётся носиться по всей Испании, решать загадки для среднего школьного возраста, читать пространные лекции красавице-напарнице (директору музея Гуггенхайма и невесте наследного принца), общаться с искусственным интеллектом и спасаться, предположительно, от религиозных иерархов всего мира.

Dan Brown

Origin

Роман

Жанр: конспирологический детектив

Выход оригинала: 2017

Переводчики: И. Болышев, М. Литвинова-Комненич

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Величайший интеллектуальный триллер»

576 стр., 250 000 экз.

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Схема «Происхождения» стандартна для романов о Роберте Лэнгдоне: сам Лэнгдон — человек-википедия, фанатики, идущие по его следам, насильственная смерть, случайная спутница-красотка, квест, путешествия по Европе и разгадка великой тайны в конце (желательно всё уложить в одни сутки). При этом в романе очень затянутая экспозиция, и до начала собственно квеста проходит страниц двести. Экспозиция полна ненужных эпизодов, многие из которых ничего не значат для сюжета, и длинных информационных вставок на самые разные темы. Зато когда экшен наконец начинается, до самого финала сюжет идёт очень чётко и ровно, почти без логических провалов. Как и всегда у Брауна, текст насыщен разнообразной информацией, которая может оказаться интересной и полезной для не слишком образованного читателя. Плюс неплохие описания европейских городов, которые отлично выглядели бы в каком-нибудь путеводителе. Плюс Дэн Браун много размышляет о роли искусственного интеллекта в будущем — вопрос, который явно волнует очень многих. Плюс «Происхождение» значительно лучше «Инферно» (хотя бы потому, что быть хуже в принципе сложно) и почти дотягивает до небезнадёжных стандартов «Кода да Винчи».

Главный же минус в том, что роман полностью построен на ложной посылке. Загадка мироздания, вокруг которой вертится действие, действительно фундаментальна. Но даже если тайна происхождения жизни на Земле будет раскрыта окончательно и однозначно, религию это вряд ли уничтожит. Большинство антиклерикалов почему-то полагает, что единственная функция религии — космогоническая, и если объяснить нечто с точки зрения физики, то религия немедленно станет не нужна. Это, мягко выражаясь, не так. К примеру, теория Дарвина, которая была не менее революционна для своего времени, чем «теория Кирша» для нашего, церкви помешала мало. И глупо думать, что представители крупнейших религиозных организаций (кстати, о не авраамических религиях Дэн Браун, кажется, не слышал) этого не понимают.

Именно поэтому роман страшно неубедителен, начиная с самого пролога. И вследствие этого не слишком интересен. В нём много лишних персонажей, не играющих вообще никакой роли в сюжете, — в том числе и обязательная спутница героя. Она, конечно, необходима для экранизации, но роман бы без неё ничего не потерял. Нет в романе и почти никакого интеллектуального поиска и труда — все «загадки», которые разгадывает гениальный Лэнгдон, можно было бы успешно загадывать на школьном утреннике.

Итог: это так невероятно, обезоруживающе плохо, что даже хорошо. С одной стороны, книга очень серая и предельно неубедительная. С другой, автор затрагивает актуальные вопросы на уровне, доступном любому человеку, даже бросившему среднюю школу, и выдаёт этому же читателю массу информации из серии «это может быть интересно». И, кстати, в самом деле пытается примирить науку и религию, хотя не понимает ни того, ни другого.

Теория Опарина — Холдейна Идея о том, что жизнь зародилась самостоятельно, была крайне популярна в античности и в средневековье. Но в XVI-XIX веках провели опыты, в ходе которых жизнь почему-то не самозародилась, так что теорию объявили ошибочной. В 1924 году советский биохимик Александр Опарин опубликовал статью «Происхождение жизни», которая вновь вызвала интерес к теории самозарождения. Опарин предположил, что в растворах высокомолекулярных соединений могут самопроизвольно образовываться изолированные зоны повышенной концентрации, которые могут поддерживать обмен с окружающей средой (коацерваты). Путём естественного отбора они эволюционируют. В 1953 году американцы Стэнли Миллер и Гарольд Юри провёл эксперимент, подтверждающий эту теорию. А «великое и принципиальное» открытие Эдмунда Кирша, по большому счёту, представляет собой этот эксперимент, смоделированный на компьютере.

— Знак на наклейке, — продолжил тот, — повторяет древний алхимический символ — амальгамация. <…>

— Здесь какая-то ошибка, Уинстон, — сказал Лэнгдон. — Зачем кому-то лепить на машину символ алхимического процесса?

— Не знаю, — ответил Уинстон. — Но это единственное совпадение, которое я нашёл. Точность — девяносто девять процентов.

Фотографическая память Лэнгдона тотчас подкинула ему изображение алхимического символа амальгамации.

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