Канал Sky запускает в производство амбициозный исторический сериал «Ромул» (Romulus), посвящённый основанию Рима. Одна из ключевых особенностей шоу в том, что герои будут говорить на латыни, а перевод дадут в английских субтитрах. Как отмечает Variety, съёмки начнутся уже в июне и продлятся 28 недель.

Всего в шоу будет десять эпизодов. Исполнительным продюсером назначен Маттео Де Лаурентиис, один из авторов сериала «Гоморра». Первый эпизод поставит Маттео Ровере — режиссёр исторической драмы на римскую тематику «Первый король» (Romulus & Remus: The First King).

Как отмечают создатели шоу, история будет разворачиваться от лица трёх персонажей — двух мужчин и женщины, которые «решили изменить свою судьбу, вместо того, чтобы покорно её принять».

«Ромул» — это история о чувствах, войне, братстве, отваге и страхе. Это эпическая фреска с достоверной реконструкцией тех событий, которые привели к основанию Рима. Но прежде всего, это исследование происхождения и понимания власти на Западе: путешествия в архаичный и пугающий мир, где всё священно и где люди чувствуют мистическое и враждебное присутствие богов повсюду.

Маттео Ровере, режиссёр

Даты выхода у проекта пока нет.

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Приключения рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий мы любим не меньше, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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