Кадр из фильма «Первый король» (Romulus & Remus: The First King)Канал Sky Italia запускает съёмки сериала про основание Рима — герои в нём будут говорить на латыни Кот-редактор 30.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Канал Sky запускает в производство амбициозный исторический сериал «Ромул» (Romulus), посвящённый основанию Рима. Одна из ключевых особенностей шоу в том, что герои будут говорить на латыни, а перевод дадут в английских субтитрах. Как отмечает Variety, съёмки начнутся уже в июне и продлятся 28 недель. Всего в шоу будет десять эпизодов. Исполнительным продюсером назначен Маттео Де Лаурентиис, один из авторов сериала «Гоморра». Первый эпизод поставит Маттео Ровере — режиссёр исторической драмы на римскую тематику «Первый король» (Romulus & Remus: The First King). Как отмечают создатели шоу, история будет разворачиваться от лица трёх персонажей — двух мужчин и женщины, которые «решили изменить свою судьбу, вместо того, чтобы покорно её принять». «Ромул» — это история о чувствах, войне, братстве, отваге и страхе. Это эпическая фреска с достоверной реконструкцией тех событий, которые привели к основанию Рима. Но прежде всего, это исследование происхождения и понимания власти на Западе: путешествия в архаичный и пугающий мир, где всё священно и где люди чувствуют мистическое и враждебное присутствие богов повсюду. Маттео Ровере, режиссёр Даты выхода у проекта пока нет. Читайте также Лучшие исторические сериалы 09.07.2017 Приключения рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов на фоне реальных исторических событий мы любим не меньше, чем фэнтези. Впрочем, во многих этих шоу создатели уходят так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: