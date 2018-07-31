Один из создателей сериала «Касл-Рок», Сэм Шоу, на прошедшем Comic-Con в Сан-Диего сообщил, что авторы проекта всегда хотели, чтобы каждый следующий сезон выступал как некий «ненаписанный роман Стивена Кинга». Он отметил, что сюжет первого сезона написан во многом под влиянием «Побега из Шоушенка», «Зелёной мили» и других историй о тюрьме. Шоу надеется, что в будущих частях сериала авторам удастся рассказать отличную историю о монстрах или чем-либо ещё, основываясь на других произведениях Стивена Кинга.

Сериал рассказывает о вымышленном городке Касл-Рок, штат Мэн, где происходят мистические происшествия. В основе проекта лежат сразу несколько произведений Короля ужасов. Исполнительным продюсером шоу выступает Джей Джей Абрамс, а консультирует его сам Кинг.

Главную роль в «Касл-Роке» исполняет Билл Скарсгард, сыгравший клоуна Пеннивайза в экранизации «Оно» 2017 года. Кроме него, в «Касл-Роке» играют Мелани Лински («Два с половиной человека»), Андре Холланд («Лунный свет», «Больница Никербокер»), Джейн Леви («Зловещие мертвецы: Чёрная книга», «Не дыши») и Сисси Спейсек («Кэрри» 1976 года).