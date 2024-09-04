Кей-поп, игры HoYoverse и комиксы — что ждет гостей «Фандом Феста» 14 и 15 сентября

Организаторы «Фандом Феста» рассказали, что гостей ждет в рамках масштабного мероприятия.
14 сентября на главной сцене пройдут конкурс косплея от HoYoverse, презентация комиксов BUBBLE и турнир по кавер-дэнсу в жанре кей-поп с призовым фондом.
Там же покажут фильм «Стальное сердце», аниме «Кот-призрак Андзу», детектив «Красный шелк», сериал «Наследники. Дар крови» и фэнтези-блокбастер «Волшебник Изумрудного города».
А под конец дня на сцене выступит корейский бойз-бэнд TIOT. Без автограф-сессии и хай-тача дело не обойдется!
15 сентября на главной сцене первым делом зажгет группа NOMADS. Там же появится Цзюлу Фэйсян, одна из главных китайских писательниц в жанре фэнтези, и проведут презентацию сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь».
После гости смогут узнать о новых комиксах и манге от издательства «Азбука» и услышать бойз-бэнд BLITZERS.
Кроме того, в эти дни будут Фан-лекторий, Аллея авторов с популярными художниками, игры Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, настолки и многое другое.
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