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Кей-поп, игры HoYoverse и комиксы — что ждет гостей «Фандом Феста» 14 и 15 сентября
Дмитрий Кинский
6 сентября 13:35
135
1 минута на чтение
Организаторы «Фандом Феста» рассказали, что гостей ждет в рамках масштабного мероприятия.
14 сентября на главной сцене пройдут конкурс косплея от HoYoverse, презентация комиксов BUBBLE и турнир по кавер-дэнсу в жанре кей-поп с призовым фондом.
Там же покажут фильм «Стальное сердце», аниме «Кот-призрак Андзу», детектив «Красный шелк», сериал «Наследники. Дар крови» и фэнтези-блокбастер «Волшебник Изумрудного города».
А под конец дня на сцене выступит корейский бойз-бэнд TIOT. Без автограф-сессии и хай-тача дело не обойдется!
15 сентября на главной сцене первым делом зажгет группа NOMADS. Там же появится Цзюлу Фэйсян, одна из главных китайских писательниц в жанре фэнтези, и проведут презентацию сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь».
После гости смогут узнать о новых комиксах и манге от издательства «Азбука» и услышать бойз-бэнд BLITZERS.
Кроме того, в эти дни будут Фан-лекторий, Аллея авторов с популярными художниками, игры Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, настолки и многое другое.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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