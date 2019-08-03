Сценарист, продюсер, актёр и режиссёр Кевин Смит («Джей и Молчаливый боб», «Догма») в подкасте издания ReelBlend обсудил проекты Warner Bros. — в том числе возможно существующую режиссёрскую версию «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера. Режиссёр уверен — этот фильм существует, но студия просто боится его выпускать, потому что она не завершена. По данным Смита, в версии Снайдера несколько сцен смонтированы без визуальных эффектов — просто на зелёном экране.

Когда люди слышат про «Снайдеркат», то в их головах возникает картинка фильма с дополнительными сценами на DVD, что-то завершённое. Я не видел сам версию Снайдера, лишь слышал, что о ней говорят, — так вот, она никогда законченным фильмом не была. Это был фильм, который скорее предназначен для просмотра людьми, задействованными в производстве, он поможет заполнить пробелы. «Снайдеркат» определённо не для массового зрителя. Кевин Смит, режиссёр

Смит добавил, что поклонники фильмов любят не только завершённые картины, но и рабочие материалы. В качестве примера он привёл кадры со съёмочной площадки «Властелина колец», вошедшие на DVD. Эти видео помогли зрителям увидеть, сколько усилий приложили создатели трилогии.

31 июля автор Forbes Марк Хьюз у себя в твиттере опубликовал загадочный твит, в котором выразил уверенность, что «Лига Справедливости» от Снайдера всё-таки увидит свет — сразу на сервисе HBO Max. Правда, колумнист подчеркнул, что его информацию точно не стоит считать инсайдом.

А несколькими днями ранее поклонники поклонники «Снайдерката» выкупили на Comic-Con в Сан-Диего рекламные щиты и самолёт (!) с надписью «WB, выпусти версию Снайдера!».

В июне сам Зак Снайдер у себя на странице в соцсети Vero опубликовал несколько концепт-артов, среди которых кадры с Дарксайдом и кораблём Зелёных фонарей.