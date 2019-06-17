14 июня — знаменательная дата для всех поклонников старой киновселенной DC, которую вёл Зак Снайдер. В этот день по старому графику релизов должна была выйти вторая часть «Лиги справедливости» — но мы уже знаем, что Warner Bros. отказалась от прошлого плана развития киновселенной и сконцентрировалась на самостоятельных фильмах.

Однако масла в огонь вновь подлил сам Зак Снайдер, который в соцсети Vero опубликовал кадры из своей режиссёрской версии, что так и не вышла в прокат (её переделал Джосс Уидон после отстранения постановщика).

Первая иллюстрация показывает Дарксайда — вероятно, это концепт-арт или готовый кадр. Постановщик хотел, чтобы злодея показали уже в первой части дилогии, а сражаться с ним герои стали бы во второй. По задумке Снайдера, сыграть Дарксайда должен был актёр Рэй Портер («Операция „Арго“», «Сыны анархии»).

Второй кадр показывает «кошмарное видение» Киборга, которое настигает его из-за того, что он попытался остановить Материнский ящик. Устройство вызывает в памяти его семью — а на фоне при этом можно разглядеть корабль Зелёных фонарей.

Остаётся лишь гадать, каким мог получиться фильм Снайдера. После выхода «Лиги Справедливости» от Уидона фанаты режиссёра расстроились и потребовали от WB показать версию Снайдера. Одни инсайдеры утверждали, что фильм остался на полу в монтажной, а другие говорили, что «Снайдеркат» всё-таки существует и в нём лишь не хватает некоторых спецэффектов. Пока никаких анонсов WB не делали.