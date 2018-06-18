Спустя много месяцев о «Лиге Справедливости» заговорили вновь. Один из самых спорных и трудных в производстве фильмов DC печально известен тем, что режиссёру Заку Снайдеру пришлось отказаться от съёмок. По официальной причине, дело в самоубийстве его дочери. В кулуарах говорили, что трагедия послужила «удобным» поводом убрать постановщика, поскольку его версия «Лиги Справедливости» была «неудовлетворительной». После этого, как известно, картину позвали доделывать Джосса Уидона («Мстители 1-2», «Светлячок»).
Художник раскадровки Джей Олива написал в твиттере, что «версия Снайдера» на самом деле существует, и она была почти смонтирована, не хватало лишь некоторых спецэффектов. Ранее на это намекал и сам Снайдер. В социальной сети Vero он опубликовал ответ на вопрос фаната о чёрном костюме Супермена. Таковой действительно должен был появиться в фильме.
Быть может, в будущем Warner Bros. всё же решатся показать миру «Лигу Справедливости» только от Зака Снайдера?
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