Кит Харингтон рассказал о причине отмены спин-оффа «Игры престолов» про Джона Сноу

HBO сняла «Лучше звоните Солу» и «Дом дракона». А вот с сиквелами возникает много проблем, потому что актеры уже завершили свою работу. Так кого возвращать? Тех же людей? Приквел — это более логичное решение, которое можно принять. В нашем случае [спин-офф про Джона Сноу], мы просто не нашли подходящую историю и причин для возвращения.