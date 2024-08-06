Кит Харингтон рассказал о причине отмены спин-оффа «Игры престолов» про Джона Сноу

Кит Харингтон в разговоре с изданием Collider затронул тему отмененного спин-оффа
«Игры престолов» о Джоне Сноу.
По его словам, проект не получил зеленый свет из-за того, что команда не смогла найти достойную историю для отдельного шоу.
Кит Харингтон
HBO сняла «Лучше звоните Солу» и «Дом дракона». А вот с сиквелами возникает много проблем, потому что актеры уже завершили свою работу. Так кого возвращать? Тех же людей? Приквел — это более логичное решение, которое можно принять. В нашем случае [спин-офф про Джона Сноу], мы просто не нашли подходящую историю и причин для возвращения.
В любом случае у фанатов «Игры престолов» впереди масса контента. Ранее Джордж Мартин заявил, что работает сразу над семью спин-оффами без учета «Дома дракона» и «Рыцаря Семи королевств».
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