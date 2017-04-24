Немецкая компания Lilium Jet представила прототип летающего электромобиля Eagle. О своём изобретении инженеры рассказали в этом видео:

Устройство полностью работает на электричестве. Одного заряда аккумулятора хватает примерно на час работы. За это время летающий электромобиль может преодолеть до 300 километров. При этом аппарат способен выполнять сложные манёвры и взлетать строго вертикально.

На видео Eagle работает при помощи дистанционного управления — на тестовом полёте человека в кабине нет. Через пару лет обещают добавить ручное управление.

В компании отмечают, что в продажу подобные мини-самолёты поступят не раньше 2025 года.

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