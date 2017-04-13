На площадке Boomstarter стартовал проект по сбору средств на издание отечественного фэнтези-романа «На разных берегах». Автор запрашивает на издание 260 тысяч рублей, из которых собрано почти 10%. До конца проекта остаётся ещё 45 дней.

«На разных берегах» — это роман в жанре фэнтези, действие которого разворачивается в вымышленном мире. В книге три сюжетные линии, три главных героя. Северянина Берта ждет нелегкое испытание. Сейронг, извозчик из Ларсии, внезапно получает подарок, пробудивший старых демонов. Юная Джейн, супруга принца, чудом уцелела после жестокого нападения, а теперь теряет возлюбленного… Колеса истории приходят в движение, и перемены ждут не только каждого героя, но и весь мир.

Автор романа — начинающий писатель Дэниэл Фостер (творческий псевдоним Данилы Коренкова). По его словам, впервые он захотел написать книгу ещё в 11-летнем возрасте, но исполнить мечту удалось лишь спустя 14 лет. Большую часть романа Данил написал на планшете, во время ежедневных поездкок в метро . Сейчас с книгой можно ознакомиться на сайте «ЛитРес».

Вот так выглядит карта мира (хорошее качество здесь).

Если проект привлечёт всю сумму, то участники получат печатную книгу в твёрдом переплёте, аудиокнигу и несколько сувениров, включая бодрящий северный чай.