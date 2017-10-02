На портале CrowdRepublic идёт проект по сбору средств на издание отечественной настольной игры «Оркономика». В ней игрокам предстоит взять на себя роль орков, которые создают компании в разных отраслях орочьей экономики и борются за контроль отраслей и победные очки в виде трофеев.

Авторы описывают свою игру как агрессивную экономическую стратегию, где игроки каждый ход торгуются друг с другом за покупку компаний и создают новые компании-стартапы с целью захвата отраслей. «Оркономика» выделяется характерным стилем и запоминающимися иллюстрациями. Игра создана по мотивам изданной ранее экономической стратегии «Экономикус», более классической, однако в новинке есть ряд существенных отличий: так, каждая из отраслей дает игрокам особые способности, с которыми сочетаются игровые карты. По словам авторов, в «Оркономике» разные механики теснее связаны друг с другом и лучше сбалансированы, стало меньше случайности и больше контроля над ситуацией.

Играть в «Оркономику» можно компанией от 2 до 5 человек, а средняя партия займёт примерно час. Рекомендуемая розничная цена — 2000 рублей, но сейчас, на этапе предзаказа, можно поддержать проект и получить коробку по цене от 1410 рублей.

За первые несколько дней кампании проект собрал уже более 60 000 рублей из заявленной цели в 77 000. Игру обещают напечатать и отправить всем поддержавшим проект уже к ноябрю этого года.