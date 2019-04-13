Геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон (Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Knights of Old Republic 2, Pathfinder) в интервью изданию VG247 рассказал, какой могла бы получиться третья часть KOTOR, если бы Obsidian всё же взялась за её разработку. Сюжет триквела был бы посвящён путешествию по следам Ревана.

Когда мы завершили вторую часть, мы сперва попытались прийти в себя. Затем начали писать наработки третьей части — а всё потому, что то мы всегда представляли историю Дарта Ревана как трилогию. Даже во время работы над сиквелом, мы пытались косвенно показать, чем он там занимается. Он не всегда хаотично и безрассудно разносил всё. У него был масштабный план, поскольку над галактикой нависли опасная угроза.

Сценарист пояснил, что в третьей части сюжет был бы посвящён поискам Ревана и сражениям с действительно древними Владыками Ситхов — ещё более могущественными противниками, чем все те Дарты, которых мы встречали ранее. Авеллон называет их «чудовищами».

Авторы собирались показать не только злодеяния ситхов, но и их философию, психологию, историю и личности. Некоторые из этих Древних Владык Ситхов были настолько могущественны, что управляли целыми регионами галактик.

Все места, которые бы посещал игрок, так или иначе выглядели пострадавшими от силы ситха, будь то коллекция спутников или солнечная система. Вы бы увидели, насколько ужасны эти места. Окружение рассказывало бы историю этого места. Игра стала бы грандиозным и эпическим завершением трилогии. «Старая республика» существует, но у нас просто не было шанса её закончить.

Крис Авеллон предполагает, что разработкой триквела собиралась заняться внутренняя команда Lucas Arts. Вероятно, свои идеи компании представляла и BioWare, но ей отказывали. Ещё одна причина могла быть в низких продажах второй части или нежелании студии разрабатывать одиночную игру.

В дальнейшем историю Дарта Ревана продолжили в MMORPG Star Wars: The Old Republic.

Впрочем, Авеллону удалось вернуться в далёкую галактику — он поработал над сюжетом грядущей Star Wars Jedi: Fallen Order вместе с ещё пятью сценаристами.