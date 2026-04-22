Крис Авеллон считает, что у Нового Орлеана есть «потенциал» стать местом действия нового Fallout

Впрочем, этим планам быстро пришел конец. Мысли о New Vegas 2 «испарились», и сегодня Авеллон сомневается, что студия вернется к серии в обозримом будущем. Но сама концепция никуда не делась и, судя по его словам, до сих пор выглядит перспективной.

Интерес к Новому Орлеану во многом сформировался под влиянием комикса «Грендель» Мэтта Вагнера — особенно арки Four Devils, One Hell, где город показан как мрачное, почти сюрреалистичное пространство с характерным черным юмором и темами власти — тем самым, что давно стало частью ДНК Fallout.

Авеллон не одинок в своих мечтах — многие с энтузиазмом относятся к Fallout 5 в Новом Орлеане, включая ведущего художника Fallout 76 и бывшего разработчика Bethesda Нейта Пуркипайла, который ранее в этом году сказал: «Fallout 5 в Новом Орлеане? Я бы точно за это проголосовал».