Крис Авеллон считает, что у Нового Орлеана есть «потенциал» стать местом действия нового Fallout

Андрей Квасков
22 апреля 15:01
69
1 минута на чтение
Один из авторов Fallout: New Vegas Крис Авеллон вновь напомнил о нереализованной идее — Fallout в Новом Орлеане. По его словам, после релиза игры в 2010 году в Obsidian Entertainment обсуждали не только продолжение, но и альтернативные сеттинги. Луизиана тогда казалась одним из самых интересных вариантов.
Впрочем, этим планам быстро пришел конец. Мысли о New Vegas 2 «испарились», и сегодня Авеллон сомневается, что студия вернется к серии в обозримом будущем. Но сама концепция никуда не делась и, судя по его словам, до сих пор выглядит перспективной.
Интерес к Новому Орлеану во многом сформировался под влиянием комикса «Грендель» Мэтта Вагнера — особенно арки Four Devils, One Hell, где город показан как мрачное, почти сюрреалистичное пространство с характерным черным юмором и темами власти — тем самым, что давно стало частью ДНК Fallout.
Авеллон не одинок в своих мечтах — многие с энтузиазмом относятся к Fallout 5 в Новом Орлеане, включая ведущего художника Fallout 76 и бывшего разработчика Bethesda Нейта Пуркипайла, который ранее в этом году сказал: «Fallout 5 в Новом Орлеане? Я бы точно за это проголосовал».

