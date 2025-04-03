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Критикам не понравился фильм по Minecraft. У него всего 47 баллов

Дмитрий Кинский
3 апреля 13:10
370
1 минута на чтение
Критики встретили фильм по Minecraft прохладно: на агрегаторе Metacritic его средняя оценка составила всего 47 баллов из 100 возможных.
Из положительного журналисты отмечают разве что исполнение Джека Блэка и приключенческий элемент картины.
The New York Times
В этой полной бессмыслице есть что-то почти освежающе смелое — взять бюджет блокбастера и принять идиотизм со словами «Ну, это фильм по Minecraft».
The Associated Press
Приключенческий боевик Джареда Хесса искусно балансирует на грани между развлечением для подростков-геймеров и потугами не дать заснуть их родителям.
The Guardian
Яркие перевоплощения Джека Блэка и Дженнифер Кулидж вызывают смех, но не помогают поверхностному сюжету взять верх над игровой франшизой.
Total Film
Любовь Джареда Хесса к инди-фильмам помогает выделить экранизацию игры. Этот эффект усиливает неудержимый Джек Блэк. Спецэффекты могли бы быть лучше, как и женские роли. Но это все еще веселое фэнтези-приключение.
IndieWire
Это настоящая заслуга комической энергии Джека Блэка, что фильм по Minecraft не выглядит настолько лицемерным, насколько следовало бы.
Screen Rant
В лучших игровых адаптациях есть приключения, сердце, юмор и хорошие персонажи. Хотел бы я сказать то же самое про фильм по Minecraft, но в нем остались только приключения.
The Hollywood Reporter
Фильм по Minecraft удручает тем, что не может пробудить воображение, тем самым предав основной принцип оригинальной игры.
New York Post
Копайте сколько хотите. Все равно умных мыслей в этой пещере глупости вы не найдете.

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Дмитрий Кинский

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