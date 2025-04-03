Критикам не понравился фильм по Minecraft. У него всего 47 баллов

Критики встретили фильм по Minecraft прохладно: на агрегаторе Metacritic его средняя оценка составила всего 47 баллов из 100 возможных.
Из положительного журналисты отмечают разве что исполнение Джека Блэка и приключенческий элемент картины.
The New York Times
В этой полной бессмыслице есть что-то почти освежающе смелое — взять бюджет блокбастера и принять идиотизм со словами «Ну, это фильм по Minecraft».
The Associated Press
Приключенческий боевик Джареда Хесса искусно балансирует на грани между развлечением для подростков-геймеров и потугами не дать заснуть их родителям.
The Guardian
Яркие перевоплощения Джека Блэка и Дженнифер Кулидж вызывают смех, но не помогают поверхностному сюжету взять верх над игровой франшизой.
Total Film
Любовь Джареда Хесса к инди-фильмам помогает выделить экранизацию игры. Этот эффект усиливает неудержимый Джек Блэк. Спецэффекты могли бы быть лучше, как и женские роли. Но это все еще веселое фэнтези-приключение.
IndieWire
Это настоящая заслуга комической энергии Джека Блэка, что фильм по Minecraft не выглядит настолько лицемерным, насколько следовало бы.
Screen Rant
В лучших игровых адаптациях есть приключения, сердце, юмор и хорошие персонажи. Хотел бы я сказать то же самое про фильм по Minecraft, но в нем остались только приключения.
The Hollywood Reporter
Фильм по Minecraft удручает тем, что не может пробудить воображение, тем самым предав основной принцип оригинальной игры.
New York Post
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