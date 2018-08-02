Знаменитый замок Риверран, бывшая столица Речных земель, ранее принадлежавшая дому Талли из «Игры престолов», выставлен на продажу. На самом деле, этот замок называется Госфорд, и находится он в Северной Ирландии.

В крепости, построенной в середине 19 века, находятся 10 ванных и свыше 15 спальных комнат, а купить её можно за 500 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что это практически на 75 тысяч дешевле, чем средняя стоимость апартаментов в Лондоне — 574,586 фунтов стерлингов.

В сериале «Игра престолов» замок появлялся ещё в третьем сезоне, когда Роб Старк казнил за измену Рикарда Карстарка. Затем же его использовали в качестве помещения для съёмок кровавой Красной свадьбы.