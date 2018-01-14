В Финляндии открылся ледяной отель в стиле «Игры престолов» Кот-редактор 14.01.2018 Новости, Яндекс 1 минута на чтение В Финляндии открылся удивительный ледяной отель в стиле сериала «Игра престолов». Для его строительства организаторам понадобилось 350 тонн льда и 20 миллионов килограммов снега. Отель построила компания Lapland Hotels совместно с каналом HBO, который производит сериал. Организаторы просят постояльцев останавливаться только на одну ночь, потому что в отеле довольно холодно — всего −5 градусов по Цельсию. Гостям доступно 10 номеров, каждый из которых украшен тематическими рисунками с драконами, белыми ходоками или лютоволками. За ночь придётся заплатить более 400 долларов. В цену входит стоимость спального мешка. Отель проработает лишь до апреля 2018 года. Посмотрите на удивительные фотографии из этого места: Читайте также Места, где снимали «Игру престолов» 19.06.2016 Путеводитель для туристов по реальным замкам и старинным городам, в которых был снят сериал. «Игра престолов». Обзор 7 сезона. Сериал уже не тот? 31.08.2017 Сага о Вестеросе превратилась в голливудский блокбастер — с дорогущими спецэффектами, эпическими битвами, предсказуемым сюжетом и роялями в кустах. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.