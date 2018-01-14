В Финляндии открылся удивительный ледяной отель в стиле сериала «Игра престолов». Для его строительства организаторам понадобилось 350 тонн льда и 20 миллионов килограммов снега. Отель построила компания Lapland Hotels совместно с каналом HBO, который производит сериал.

Организаторы просят постояльцев останавливаться только на одну ночь, потому что в отеле довольно холодно — всего −5 градусов по Цельсию. Гостям доступно 10 номеров, каждый из которых украшен тематическими рисунками с драконами, белыми ходоками или лютоволками. За ночь придётся заплатить более 400 долларов. В цену входит стоимость спального мешка. Отель проработает лишь до апреля 2018 года.

Посмотрите на удивительные фотографии из этого места:

В Финляндии открылся ледяной отель в стиле «Игры престолов» 1 В Финляндии открылся ледяной отель в стиле «Игры престолов» 2 В Финляндии открылся ледяной отель в стиле «Игры престолов» 3 В Финляндии открылся ледяной отель в стиле «Игры престолов» 4

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Кот-редактор
Кот-редактор

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