В Финляндии открылся удивительный ледяной отель в стиле сериала «Игра престолов». Для его строительства организаторам понадобилось 350 тонн льда и 20 миллионов килограммов снега. Отель построила компания Lapland Hotels совместно с каналом HBO, который производит сериал.

Организаторы просят постояльцев останавливаться только на одну ночь, потому что в отеле довольно холодно — всего −5 градусов по Цельсию. Гостям доступно 10 номеров, каждый из которых украшен тематическими рисунками с драконами, белыми ходоками или лютоволками. За ночь придётся заплатить более 400 долларов. В цену входит стоимость спального мешка. Отель проработает лишь до апреля 2018 года.

Посмотрите на удивительные фотографии из этого места: