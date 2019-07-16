В недавнем интервью для GQ Australia режиссёр Квентин Тарантино напомнил о своих планах уйти из кино после того, как снимет свою десятую картину. Последним фильмом для постановщика может стать новый «Звездный путь». В том случае, если Тарантино, конечно, согласится сесть в режиссёрское кресло.

Если мы говорим о фильмах для кинотеатров, то я подошёл к концу пути. Я вижу себя пишущим книги о кино и начинающим писать для театра. Я просто думаю, что я уже отдал фильмам всё, что мог. Квентин Тарантино

В то же время в разговоре с изданием CinemaBlend режиссёр сказал, что на этот случай у него есть своеобразная «лазейка».

«Звездный путь» как бы не считается. Я могу сделать «Звездный путь» [своим последним фильмом], но… конечно, я бы закончил какой-то оригинальной картиной. Квентин Тарантино

На самом деле, Тарантино считает, что если он всё-таки решится снимать «Звездный путь», то не воспользуется своей уловкой и действительно завяжет с фильмами.