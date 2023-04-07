Lucasfilm представила новые фильмы и эпохи во вселенной «Звездных войн»

Lucasfilm в рамках Star Wars Celebration анонсировала новые фильмы по «Звездным войнам», а также представила еще несколько эпох.

Так, на таймлане появились Расцвет джедаев, которая разворачивается до Старой Республики, и Новый орден джедаев , что следует за Восхождением Первого ордена.

Что касается фильмов: