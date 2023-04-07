Lucasfilm представила новые фильмы и эпохи во вселенной «Звездных войн»

Lucasfilm в рамках Star Wars Celebration анонсировала новые фильмы по «Звездным войнам», а также представила еще несколько эпох.
Так, на таймлане появились Расцвет джедаев, которая разворачивается до Старой Республики, и Новый орден джедаев , что следует за Восхождением Первого ордена.
Что касается фильмов:
- Джеймс Мэнголд («Логан») снимет фильм про первых джедаев;
- Дэйв Филони поставит фильм-кроссовер в серии «Мандалорца»;
- Шармин Обаид-Чиной («Девушка в реке: Цена прощения») займется фильмам про восстановление ордена джедаев после событий девятого эпизода. В нем к роли Рэй вернется Дэйзи Ридли.
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