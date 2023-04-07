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    Новости

    Lucasfilm представила новые фильмы и эпохи во вселенной «Звездных войн»

    7 апреля 2023
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    07.04.2023
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    Lucasfilm в рамках Star Wars Celebration анонсировала новые фильмы по «Звездным войнам», а также представила еще несколько эпох.

    Так, на таймлане появились Расцвет джедаев, которая разворачивается до Старой Республики, и Новый орден джедаев , что следует за Восхождением Первого ордена.

    Что касается фильмов:

    • Джеймс Мэнголд («Логан») снимет фильм про первых джедаев;
    • Дэйв Филони поставит фильм-кроссовер в серии «Мандалорца»;
    • Шармин Обаид-Чиной («Девушка в реке: Цена прощения») займется фильмам про восстановление ордена джедаев после событий девятого эпизода. В нем к роли Рэй вернется Дэйзи Ридли.
    Lucasfilm представила новые фильмы и эпохи во вселенной «Звездных войн»
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    Редактор
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