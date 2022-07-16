Мангу «Моб Психо 100» издадут на русском языке — на Boomstarter открыли сбор средств

Манга «Моб Психо 100» будет выпущена на русском языке — этим займётся «Терлецки Комикс», проект автора и художника Виталия Терлецкого, известного по комиксам «Собакистан», «Продукты 24», «Роман, победитель ласточек» и другим.

Сбор средств на издание манги на русском языке открыли на площадке Boomstarter. Согласно авторам, для выпуска томов манги с оптимальной ценой и качеством необходимо около полутора миллионов рублей. «Терлецки Комикс» выделит 600 тысяч рублей, а остальные 900 тысяч планируют собрать путём краудфандинга. Контракт с правообладателями был подписан ещё в 2021 году, но с того момента цены на типографские услуги значительно выросли.

Первые две книги уже готовы к печати. Они должны выйти в твёрдом переплёте. Над переводом «Моб Психо 100» трудилась Кристина Огнева, которая ранее работала над русской адаптацией манги «Ванпанчмен» от того же автора ONE.

Если сумма будет собрана по плану, то книги выйдут уже осенью этого года.