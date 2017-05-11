Студии Marvel и Fox анонсировали новый совместный мультсериал, посвящённый Дэдпулу. Исполнительным продюсером проекта станет актёр Дональд Гловер — звезда сериалов «Сообщество», «Атланта» и будущего фильма о Хане Соло. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мультсериал будут показывать на канале FXX, принадлежащем Fox, поскольку именно они сейчас владеют правами на Дэдпула. Вместе с Гловером над проектом будет работать Джеф Лоэб, постоянный сценарист комиксов Marvel. Лоэб очень любит другой анимационный проект этого канала — «Арчера», которым собирается вдохновляться при создании мультсериала о Дэдпуле. Кто будет озвучивать болтливого наёмника, пока неизвестно.

Шоу получит 10 эпизодов и «взрослый» рейтинг R, а выйдет не раньше 2018 года.