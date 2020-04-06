Организаторы международного кинофестиваля на космическую тематику «Циолковский» объявили, что в 2020-м в связи с пандемией коронавируса проведут мероприятие онлайн — вместо того, чтобы показывать ролики в Калуге.

Как и прежде, кинофестиваль пройдёт с 9 по 12 апреля, стать гостем сможет любой желающий — передачи будут показывать на сайте онлайн-кинотеатра more.tv. Там же пройдут конкурсные показы и трансляция церемонии вручения призов.

На участие в основном конкурсе претендовали более 1000 проектов из 80 стран мира. Итоговый список участников и их фильмы можно будет посмотреть уже с 9 апреля — на момент написания заметки на сайте доступны лишь трейлеры. Среди них, например, австралийская документалка «Тишина» (The Quiet, 2019), мальтийская документалка «Столпы творения» (Pillars of Creation, 2018) или российский ролик о Байконуре («Байконур. Падение Сатаны», 2019).

Итоговую трансляцию покажут 12 апреля. В ней объявят победителей в следующих номинациях:

Гран-при имени Клушанцева – Лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты

Гран-при имени Королёва – Лучший режиссёр

Золотой приз за лучший документальный фильм от 50 минут

Золотой приз за лучший документальный фильм среднего метража от 10 до 50 минут

Золотой приз за лучший документальный фильм короткого метража до 10 минут

Приз за оригинальный вклад в документальное кино (Art vision)

Приз «Особый взгляд»

Лучшая студенческая работа

Специальные призы: