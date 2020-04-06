Организаторы международного кинофестиваля на космическую тематику «Циолковский» объявили, что в 2020-м в связи с пандемией коронавируса проведут мероприятие онлайн — вместо того, чтобы показывать ролики в Калуге.

Как и прежде, кинофестиваль пройдёт с 9 по 12 апреля, стать гостем сможет любой желающий — передачи будут показывать на сайте онлайн-кинотеатра more.tv. Там же пройдут конкурсные показы и трансляция церемонии вручения призов.

На участие в основном конкурсе претендовали более 1000 проектов из 80 стран мира. Итоговый список участников и их фильмы можно будет посмотреть уже с 9 апреля — на момент написания заметки на сайте доступны лишь трейлеры. Среди них, например, австралийская документалка «Тишина» (The Quiet, 2019), мальтийская документалка «Столпы творения» (Pillars of Creation, 2018) или российский ролик о Байконуре («Байконур. Падение Сатаны», 2019).

Итоговую трансляцию покажут 12 апреля. В ней объявят победителей в следующих номинациях:

  • Гран-при имени Клушанцева – Лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты
  • Гран-при имени Королёва – Лучший режиссёр
  • Золотой приз за лучший документальный фильм от 50 минут
  • Золотой приз за лучший документальный фильм среднего метража от 10 до 50 минут
  • Золотой приз за лучший документальный фильм короткого метража до 10 минут
  • Приз за оригинальный вклад в документальное кино (Art vision)
  • Приз «Особый взгляд»
  • Лучшая студенческая работа

Специальные призы:

  • Приз РОСКОСМОСА
  • Приз Президента кинофестиваля

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