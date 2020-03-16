Коронавирус продолжает наносить урон индустрии развлечений: кинотеатры показывают худшие результаты за много лет, массовые мероприятия отменяются во многих странах, а Голливуд приостанавливает съёмки телесериалов и блокбастеров — счёт идёт уже на сотни проектов. Предполагаемый ущерб может достигнуть десятков миллиардов долларов. Но есть и хорошие новости — некоторые сервисы решили помочь тем, кто пережидает пандемию в карантине, и открыли доступ к своим библиотекам и курсам. Мы решили собрать такие предложения в одном материале.

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Развлечения

12 марта Pornhub поддержал итальянцев (на момент публикации текста Италия — главный очаг пандемии в Европе) и объявил, что все жители страны получат бесплатный месячный премиум-аккаунт. Всю оплату администрация взяла на себя.

15 марта онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему своему контенту. В число проектов вошли «Эпидемия», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и другие. Чтобы получить бесплатный доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение Premier до последней версии.

С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга «Газпром-медиа», будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру. Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным. Пресс-служба

16 марта к акции присоединился ещё один онлайн-кинотеатр — more.tv (принадлежит «Национальной Медиа Группе»). Там можно посмотреть как западные сериалы (например, «Двойник», «Тюдоры», «Друзья», «Ходячие мертвецы», «Крестики-нолики»), так и отечественные проекты: «Корни», «Дылда», «Кухня. Война за отель» и другие.

Предложение распространяется в том числе и на премиальный контент, ранее доступный только по платной подписке, — премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов и спортивный раздел. Чтобы получить бесплатный доступ на месяц, любому пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте more.tv и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA. Из сообщения БК

На такой же шаг пошёл и онлайн-кинотеатр ivi — пользователи смогут оформить месячную подписку за 1 рубль. Акция будет действовать до 15 апреля. Помимо этого, онлайн-кинотеатр расширяет предложение для бесплатного просмотра.

Подобную акцию устроила и сеть Okko — чтобы воспользоваться промокодом на 14 дней, нужно написать «OkkoBro» боту в личные сообщения группы «ВКонтакте».

Чтобы поддержать тех, кому пришлось подстроиться под обстоятельства, мы создали бота. Если вы вынуждены остаться дома, напишите нам в сообщения сообщества «OkkoBro» и расскажите, что случилось. Бот поддержит вас добрым словом и подарит промокод на 14 дней подписки «Оптимум». Чтобы скрасить ожидание за просмотром хорошего фильма или любимого сериала.

Твиттер-аккаунт Comic Book Yeti начал собирать бесплатные онлайн-комиксы — в комментариях сотни ссылок на авторские проекты, ими делятся художники и сценаристы.

If anyone has free comics for people to read while they’re stuck at home, reply to this tweet! — Comic Book Yeti (@ComicBookYeti) March 14, 2020

Издательство Image у себя на сайте открыло страницу с бесплатными первыми выпусками всех своих тайтлов — их больше сотни, как известных (The Wicked + The Divine, The Manhattan Projects, Sex Criminals, Saga, Deadly Class и другие), так и не очень.

Обучающие курсы

15 марта образовательная площадка Arzamas опубликовала промокод КАРАНТИН, который до 15 апреля открывает бесплатную подписку на «Радио Arzamas».

«Радио» — наши самые новые курсы об «Улиссе» и Антихристе, и «Детская комната» со сказками и легендами древних городов, и вообще все-все-все курсы, подкасты и аудиоматериалы, когда-либо записанные Arzamas. Точно не соскучитесь! Будьте здоровы и проводите время с пользой.

Сервис Bookmate вместе с издательством книг о современной культуре «Гараж» предоставил бесплатный доступ к двадцати книгам.

Одна из крупнейших площадок с онлайн-курсами Coursera до 31 июля открыла вузам и студентам свободный доступ к своему контенту. Администрация запустила страницу, где опубликовала обращение в связи с коронавирусом:

Миссия Coursera состоит в том, чтобы преобразить жизнь посредством обучения. Чтобы минимизировать воздействие коронавируса COVID-19 и влияние карантина, сообщество Coursera предпринимает глобальные усилия, чтобы помочь университетам и колледжам передавать знания в режиме онлайн.

Онлайн-школа для учащихся 1–11 классов «Фоксфорд» открыла весь школьный материал до 31 марта.

В России «на карантине» сейчас несколько тысяч школ. Чтобы ученики не теряли это время и продолжали учиться, мы на месяц открываем доступ ко всем нашим платным курсам по базовой школьной программе. Это бесплатно для всех.