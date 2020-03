12 марта Pornhub поддержал итальянцев (на момент публикации текста Италия — главный очаг пандемии в Европе) и объявил, что все жители страны получат бесплатный месячный премиум-аккаунт. Всю оплату администрация взяла на себя.

15 марта онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему своему контенту. В число проектов вошли «Эпидемия», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и другие. Чтобы получить бесплатный доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение Premier до последней версии.

16 марта к акции присоединился ещё один онлайн-кинотеатр — more.tv (принадлежит «Национальной Медиа Группе»). Там можно посмотреть как западные сериалы (например, «Двойник», «Тюдоры», «Друзья», «Ходячие мертвецы», «Крестики-нолики»), так и отечественные проекты: «Корни», «Дылда», «Кухня. Война за отель» и другие.

На такой же шаг пошёл и онлайн-кинотеатр ivi — пользователи смогут оформить месячную подписку за 1 рубль. Акция будет действовать до 15 апреля. Помимо этого, онлайн-кинотеатр расширяет предложение для бесплатного просмотра.

Подобную акцию устроила и сеть Okko — чтобы воспользоваться промокодом на 14 дней, нужно написать «OkkoBro» боту в личные сообщения группы «ВКонтакте».

Твиттер-аккаунт Comic Book Yeti начал собирать бесплатные онлайн-комиксы — в комментариях сотни ссылок на авторские проекты, ими делятся художники и сценаристы.

If anyone has free comics for people to read while they’re stuck at home, reply to this tweet!

— Comic Book Yeti (@ComicBookYeti) March 14, 2020