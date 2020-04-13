Wizards of the Coast присоединилась к компаниям, которые стали публиковать в общий доступ материалы на время карантина. У себя на сайте авторы Dungeons & Dragons поделились бесплатными PDF-версиями некоторых книг и сценариев — специально для тех, кто хочет провести время за настольными ролевыми играми или открыть для себя D&D,

Компания публиковала материалы каждый будний день. В их число вошли:

  • приключения из первого сезона «Лиги искателей приключений»;
  • правила для проведения приключений в формате «Лиги»;
  • детские сценарии с яркими элементами оформления, загадками и специальным бланком персонажа;
  • базовые правила игры;
  • сценарий «Затерянные копи Фандельвера»;
  • 60 коротких описаний сцен для Авернуса и столько же для морского региона Солтмарша;
  •  и многое другое.

WotC обещает и на новой неделе публиковать бесплатные материалы — не забудьте проверить страницу!

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