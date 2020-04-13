Wizards of the Coast присоединилась к компаниям, которые стали публиковать в общий доступ материалы на время карантина. У себя на сайте авторы Dungeons & Dragons поделились бесплатными PDF-версиями некоторых книг и сценариев — специально для тех, кто хочет провести время за настольными ролевыми играми или открыть для себя D&D,

Компания публиковала материалы каждый будний день. В их число вошли:

приключения из первого сезона «Лиги искателей приключений»;

правила для проведения приключений в формате «Лиги»;

детские сценарии с яркими элементами оформления, загадками и специальным бланком персонажа;

базовые правила игры;

сценарий «Затерянные копи Фандельвера»;

60 коротких описаний сцен для Авернуса и столько же для морского региона Солтмарша;

и многое другое.

WotC обещает и на новой неделе публиковать бесплатные материалы — не забудьте проверить страницу!