Журнал Enchanting Living (ранее называлось Faerie Magazine) — ежеквартальное издание, посвящённое фольклорной и околофейской тематике. В нём авторы и художники публикуют истории о феях, русалках и прочих волшебных созданиях, а также печатают красивые фотосессии, рассказы, рисунки и даже рецепты. С ними сотрудничают, например, дизайнер и художник Брайан Фрауд («Тёмный кристалл», «Феи», «Лабиринт», «Питер Пен») и художник Чарльз Весс (иллюстрировал произведения Нила Геймана, Урсулы Ле Гуин и многих других).

На фоне карантина и коронавирусной пандемии авторы журнала решили раздать шесть номеров. В акцию также включили две раскраски от Чарльза Весса и его же полноценный иллюстрированный сборник историй, куда вошли рисунки к стихотворениям и маленьким рассказам известных писателей — вроде тех же Нила Геймана и Урсулы Ле Гуин.