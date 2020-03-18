Теперь и онлайн-магазин GOG присоединился к акциям на фоне пандемии коронавируса. В рамках предложения «Оставайтесь дома и играйте в игры» собрал в одном месте бесплатных 27 игр — в их число вошли демоверсии, старые квесты, стратегии, ролевые игры и многие другие.

Список включает в себя Beneath a Steel Sky, Overload Playable Teaser, Shadow Warrior Classic Complete, Ultima 4, Sunrider: Mask of Arcadius, POSTAL: Classic and Uncut, CAYNE и другие. Многие из них уже были бесплатными ранее.

А ещё несколько дней назад в Steam появилась бесплатная футуристическая RTS Warzone 2100. Первоначально она вышла для Sony PlayStation и Microsoft Windows в 1999-м, но в 2004 правообладатель опубликовал исходный код. В дальнейшем игру дорабатывали энтузиасты. Steam-версию выложил энтузиаст — основные разработчики к этому не имеют отношения. Публикация не завершена, версий для Mac и Linux нет. Поэтому поклонники игры рекомендуют брать дистрибутив с сайта SourceForge.