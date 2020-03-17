В GOG.com стартовала масштабная весенняя распродажа, в рамках которой больше 2,5 тысяч игр получили скидки до 90%. А мы по традиции собрали в одном материале самые заманчивые предложения.
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY — 449 рублей (было 1499 рублей);
- Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition — 399 рублей (было 799 рублей);
- XCOM 2 — 429 рублей (было 1699 рублей);
- Thronebreaker: The Witcher Tales — 649 рублей (было 1299 рублей);
- Disco Elysium — 579 рублей (было 725 рублей);
- Stardew Valley — 239 рублей (было 299 рублей);
- Ion Fury — 349 рублей (было 465 рублей);
- GreedFall — 1139 рублей (было 1699 рублей);
- Stellaris — 179 рублей (было 699 рублей);
- Pathfinder: Kingmaker Imperial Edition — 709 рублей (было 1424 рубля);
- Dishonored: Complete Collection — 1085 рублей (было 2699 рублей);
- Divinity: Original Sin Enhanced Edition — 209 рублей (было 699 рублей);
- Pillars of Eternity II: Deadfire Obsidian Edition — 709 рублей (было 1779 рублей);
- Pathologic 2 — 349 рублей (было 699 рублей);
- Hollow Knight — 179 рублей (было 349 рублей);
- Vampire: The Masquerade — Bloodlines — 229 рублей (было 449 рублей);
- Pillars of Eternity: Definitive Edition — 349 рублей (было 699 рублей);
- Hellblade: Senua’s Sacrifice — 269 рублей (было 769 рублей);
- Wolfenstein: The Two Pack — 429 рублей (было 859 рублей);
- Grim Dawn — 89 рублей (было 449 рублей);
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 519 рублей (было 699 рублей);
- Dead Cells: The Bad Seed Bundle — 469 рублей (было 569 рублей);
- BioShock Infinite Complete Edition — 509 рублей (было 2019 рублей);
- Overcooked! 2 — 279 рублей (было 465 рублей);
- DUSK — 299 рублей (было 419 рублей).
Акция завершится 30 марта.
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Собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
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