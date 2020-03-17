В GOG.com стартовала масштабная весенняя распродажа, в рамках которой больше 2,5 тысяч игр получили скидки до 90%. А мы по традиции собрали в одном материале самые заманчивые предложения.

Divinity: Original Sin 2, The Witcher 3 и Pathfinder: что купить на весенней распродаже в GOG? Divinity: Original Sin 2, The Witcher 3 и Pathfinder: что купить на весенней распродаже в GOG? 1 Divinity: Original Sin 2, The Witcher 3 и Pathfinder: что купить на весенней распродаже в GOG? 2 Divinity: Original Sin 2, The Witcher 3 и Pathfinder: что купить на весенней распродаже в GOG? 3 Divinity: Original Sin 2, The Witcher 3 и Pathfinder: что купить на весенней распродаже в GOG? 4

Акция завершится 30 марта.

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 13.03.2020

Собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

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