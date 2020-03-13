В магазине Ubisoft началась весенняя распродажа, в рамках которой можно приобрести игры компании со скидками до 75%. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
- Rainbow Six: Siege — 399 рублей (было 999 рублей);
- The Division 2 — 494 рубля (было 1499 рублей);
- Anno 1800 — 999 рублей (было 1999 рублей);
- Ghost Recon Breakpoint — 989 рублей (было 2999 рублей);
- Assassin’s Creed Odyssey — 659 рублей (было 1999 рублей);
- For Honor — 494 рубля (было 1499 рублей);
- The Crew 2 —499 рублей (было 1999 рублей);
- The Division — 494 рубля (было 1499 рублей);
- Far Cry 5 — 499 рублей (было 1999 рублей);
- Far Cry New Dawn — 739 рублей (было 1849 рублей);
- South Park: The Fractured But Whole — 499 рублей (было 1999 рублей);
- South Park: The Stick of Truth — 374 рубля (было 1499 рублей);
- Watch Dogs 2 Deluxe Edition — 809 рублей (было 2699 рублей).
Акция завершится 26 марта.
Комментарии (Правила дискуссии)