В магазине Ubisoft началась весенняя распродажа, в рамках которой можно приобрести игры компании со скидками до 75%. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

  • For Honor — 494 рубля (было 1499 рублей);
  • The Crew 2 —499 рублей (было 1999 рублей);
  • The Division — 494 рубля (было 1499 рублей);
  • Far Cry 5 — 499 рублей (было 1999 рублей);
  • Far Cry New Dawn — 739 рублей (было 1849 рублей);

Акция завершится 26 марта.

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