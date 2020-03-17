Издатель настольных ролевых игр Onyx Path Publishing объявил временную акцию по раздаче книг правил из серии World of Darkness. Авторы акции призывают игроков по всему миру «оставаться дома во время карантина в эти непростые времена».

Издатель планирует раздавать каждый день по одному PDF-материалу. В акции участвуют редакции правил 20th Anniversary Editions. Важно, что время отсчитывается по американским часовым поясам — на момент написания заметки у них завершается понедельник, а значит, вы можете забрать в библиотеку и The Dark Ages.

В начале марта в России вышла оригинальная Vampire 20th Anniversary Edition на русском языке — в печатном и PDF-виде. Она в акции не участвует, но вы можете её выиграть в нашем сообществе «ВКонтакте»!