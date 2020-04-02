В рамках всеобщей самоизоляции 31 марта Госфильмофонд подготовил плей-лист для семейного просмотра, в который вошло 25 мультфильмов в хорошем качестве. Похоже, таким образом члены киноархива хотят смотивировать россиян оставаться дома.

Все оцифрованные мультфильмы были созданы на Свердловской киностудии, большая часть которых в 70-90 годах. Среди них есть как рисованные, так и кукольные короткометражки.

Причем Госфильмофонд обещает, что контент будет со временем расширяться.

Сейчас можно посмотреть: