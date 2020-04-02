В рамках всеобщей самоизоляции 31 марта Госфильмофонд подготовил плей-лист для семейного просмотра, в который вошло 25 мультфильмов в хорошем качестве. Похоже, таким образом члены киноархива хотят смотивировать россиян оставаться дома.

Все оцифрованные мультфильмы были созданы на Свердловской киностудии, большая часть которых в 70-90 годах. Среди них есть как рисованные, так и кукольные короткометражки.

Причем Госфильмофонд обещает, что контент будет со временем расширяться.

Сейчас можно посмотреть:

  • «Как стать человеком?» (1988 год);
  • «Золотой волос» (1979 год);
  • «Каменный цветок» (1977 год);
  • «Дедушкина дудочка» (1985 год);
  • «Дело прошлое…» (1989 год);
  • «День рождения» (1982 год);
  • «Племянник кукушки» (1992 год);
  • «Подаренка» (1978 год);
  • «Привет из Кисловодска!» (2000 год);
  • «Про Веру и Анфису» (1986 год);
  • «Резвый» (1990 год);
  • «Розовая кукла» (1997 год);
  • «Синюшкин колодец» (1973 год);
  • «Сказка про Комара Комаровича» (1980 год);
  • «Слава» (1998 год);
  • «Сничи» (1989 год);
  • «Снова в стране Геометрии» (1976 год);
  • «Сон смешного человека» (1992 год);
  • «Тень» (2000 год);
  • «Травяная западенка» (1982 год);
  • «У старости — мудрость» (1991 год);
  • «Улитка» (1993 год);
  • «Хозяин ветров» (1984 год);
  • «Хранитель» (1989 год);
  • «Шуточный танец» (1998 год).

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