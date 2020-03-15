В начале 2020 года на человечество обрушилась пандемия коронавируса COVID-19. На момент написания статьи число заболевших превысило 150 000 человек, умерло от болезни около шести тысяч. Пандемия нарушила привычный уклад жизни людей. Миллионы людей попали под карантин, массово отменяются занятия в школах и университетах, некоторые страны уходят на полную самоизоляцию от остального мира. Падает спрос на нефть, практически уничтожен рынок туризма. Отменены или перенесены все крупные спортивные мероприятия на ближайшие несколько месяцев — спортивным СМИ в ближайшие недели придётся несладко. Огромный эффект от пандемии ощущается и в индустрии развлечений. И об этом стоит рассказать подробнее.

По всему миру отменяют концерты, фестивали и прочие мероприятия, закрываются парки развлечений, музеи, театры и кинотеатры. Киностудии переносят премьеры, отменяют или замораживают съёмки и отзывают съёмочные группы из поражённых коронавирусом районов. Ценные бумаги развлекательных корпораций также идут ко дну: акции Disney с начала года упали на 23%, а акции ViacomCBS потеряли в стоимости и вовсе свыше 50%.

«Эта пандемия скажется на большинстве секторов мировой экономики, но индустрия развлечений понесёт наиболее тяжёлый удар, — пророчит продюсер Хэл Фогель, — люди напуганы, и они вряд ли захотят проводить время в переполненном кинотеатре. Больше всего меня волнует, и у меня пока нет ответа на этот вопрос: как долго продлится подобное положение и не станет ли ещё хуже?»

Киностудии начали откладывать, а то и вовсе переносить на осень или следующий год ближайшие премьеры, замораживать съёмки или даже распускать съёмочные команды. Многие кинематографисты рискуют лишиться дохода, ибо далеко не все студии готовы оплачивать простои. Даже те сериалы, которые ещё не приостановили съёмки, получили рекомендации воздержаться от сцен, в которых задействовано много народу. В одночасье осталась без работы большая часть актёров массовки.

Теряют работу и люди, которые должны были обслуживать отменённые мероприятия. Так, организаторы отменённого фестиваля SXSW в Остине уже сократили примерно треть сотрудников, ранее нанятых для организации мероприятия. Отмена фестивалей ведёт к ещё большим проблемам, ведь каждый кинофестиваль, к примеру, это не только возможность устроить престижный премьерный показ ленты, но и место, где можно найти нужного прокатчика, продюсера или агента.

Кроме того, каждый такой фестиваль — важный источник денег как для городских бюджетов, так и для малого бизнеса. Это потоки туристов, простых зрителей и отраслевых профессионалов, которые занимают все номера в здешних отелях, занимают все места в ресторанах и кафе и до утра сидят в барах и ночных клубах. Теперь деньги всех этих приезжих гостей осядут где-нибудь в другом месте.

«В нынешней ситуации больше всех потеряли местные бармены и официанты», — говорит управляющий выставочного павильона Belmont в Остине Хамид Биджири.

Отменённые фильмы и сериалы

На киноиндустрию коронавирус пока что влияет двумя путями. Из-за закрытия кинотеатров в ряде стран (в том числе в крайне важном для прокатчиков Китае) студии переносят премьеры на более поздний срок. А из-за угрозы заражения или запретов на массовые скопления народа замораживаются съёмки, проходящие в попавших под удар вируса регионах (в последнее время — везде).

Студия Warner Bros. на две недели заморозила проходившие в Великобритании съёмки нового « Бэтмена ».

». Студия Paramount Pictures на неопределенный срок перенесла премьеры « Тихого места 2 » и комедии « Любовнички » и ещё в конце февраля приостановила проходившие в Венеции съёмки новой части « Миссия невыполнима ». Поскольку пик эпидемии в Италии по-прежнему не пройден, сроков возобновления съёмок пока нет. Впрочем, времени до намеченной на июль 2021 года премьеры ещё навалом.

» и комедии « » и ещё в конце февраля приостановила проходившие в Венеции съёмки новой части « ». Поскольку пик эпидемии в Италии по-прежнему не пройден, сроков возобновления съёмок пока нет. Впрочем, времени до намеченной на июль 2021 года премьеры ещё навалом. Студии MGM и Universal перенесли премьеру нового фильма про Джеймса Бонда « Не время умирать » с 8 апреля на 25 ноября.

» с 8 апреля на 25 ноября. Также Universal аж на целый год, с 22 мая на 2 апреля 2021 года, перенеслаи премьеру девятого « Форсажа » и заморозили съёмки нескольких картин, включая третью часть « Мира Юрского периода ».

» и заморозили съёмки нескольких картин, включая третью часть « ». Disney на неопределённый срок отложили премьеры фильмов « Мулан » и « Новые мутанты ». Для «Мутантов» это уже четвёртый перенос — фильм не может выйти в прокат с апреля 2018 года. Лишились даты релиза и детективный фильм ужасов «Оленьи рога». Также Disney приостановил работы над « Русалочкой », « Питером Пэном и Венди », « Аллеей кошмаров », сиквелом « Дорогая, я уменьшил детей » и ремейком « Одного дома ». На неопределённый срок приостановлены и работы над исторической драмой « Последняя дуэль », которую Ридли Скотт снимает в Ирландии.

» и « ». Для «Мутантов» это уже четвёртый перенос — фильм не может выйти в прокат с апреля 2018 года. Лишились даты релиза и детективный фильм ужасов «Оленьи рога». Также Disney приостановил работы над « », « », « », сиквелом « » и ремейком « ». На неопределённый срок приостановлены и работы над исторической драмой « », которую Ридли Скотт снимает в Ирландии. Кроме того, Marvel Studios временно приостановила съёмки « Шан-Чи », поскольку режиссёр Дестин Креттон решил на пару недель самоизолироваться от общества. Студия подчеркивает, что у Креттона нет коронавируса — просто режиссёр решил перестраховаться после рождения ребёнка. Съёмки второго юнита идут по графику.

», поскольку режиссёр Дестин Креттон решил на пару недель самоизолироваться от общества. Студия подчеркивает, что у Креттона нет коронавируса — просто режиссёр решил перестраховаться после рождения ребёнка. Съёмки второго юнита идут по графику. И, наконец, студия Sony с апреля на август перенесла премьеру фильма «Кролик Питер 2».

Судя по комментариям инсайдеров, каждый день простоя съёмок «Русалочки» и «Шан-чи» обходится в 300-350 тысяч долларов. Disney продолжает платить актёрам и членам съёмочной группы, чтобы они не разбрелись по другим проектам, причём пока ещё непонятно, будет ли хотя бы часть этой суммы покрыта за счёт страховки.

Но это копейки по сравнению с тем, что студии теряют из-за переносов премьер на более поздние сроки, ведь по сути, все рекламные кампании таких фильмов пропадают зря. По сообщениям The Hollywood Reporter, перенос нового Бонда обойдётся студии в 30-50 миллионов долларов, а создатели «Тихого места» потеряли от 10 до 30 миллионов. Впустую потрачены деньги на рекламу во время перерыва Супербоула.

Однако студии идут на этот шаг, ибо в противном случае потери составят ещё больше. На сегодняшний день закрыты кинотеатры в Китае, Италии, Франции, Испании, Чехии, Японии и ряде других стран. По оценкам THR, если бы все перенесённые релизы состоялись по графику, студии бы недосчиталось куда больших сумм — до 300 миллионов долларов на один релиз.

Суммарно Голливуд уже потерял из-за коронавируса 7 миллиардов долларов, а если ситуация не исправится к маю, сумма потерь вырастет уже до 17 миллиардов долларов.

Сериалам тоже приходится отменять съёмки:

Телеканал HBO остановил производство второго сезона комедии « Праведные Джемстоуны » и отложил начало съёмок второго сезона «Эйфории».

» и отложил начало съёмок второго сезона «Эйфории». TNT остановил съёмки сериала « Сквозь снег » и четвёртого сезона драмы «Когти».

» и четвёртого сезона драмы «Когти». FX временно закрыл съёмки третьего сезона «Атланты», четвёртых сезонов «Фарго» и «Снегопада» и первого сезона нового шоу «Y. Последний мужчина».

CBS заморозил производство « Молодого Шелдона », юридической драмы « Всем встать », ситкома « Боб любит Абишолу » и комедийной драмы « Бог меня зафрендил ».

», юридической драмы « », ситкома « » и комедийной драмы « ». CW «до дальнейшего уведомления» приостановил работу над « Флэшем », « Супергёрл » и « Бэтвумен » и закрыл на карантин съёмочную группу « Ривердейла » после того, как один из членов съёмочной группы контактировал с переносчиком коронавируса. Кроме того, канал свернул площадку «Сверхъестественного» менее чем за две недели до окончания съёмок. А ведь там сейчас снимают эпический финал 15-летнего сериала!

», « » и « » и закрыл на карантин съёмочную группу « » после того, как один из членов съёмочной группы контактировал с переносчиком коронавируса. Кроме того, канал свернул площадку «Сверхъестественного» менее чем за две недели до окончания съёмок. А ведь там сейчас снимают эпический финал 15-летнего сериала! NBCUniversal заморозил производство практически всех своих сериалов — на вынужденный перерыв ушли съёмочные команды 35 шоу, среди которых « Закон и порядок: Специальный корпус », « Новый Амстердам », « ФБР » и вся линейка « Чикаго »: «Чикаго в огне», «Полиция Чикаго» и «Медики Чикаго».

», « », « » и вся линейка « »: «Чикаго в огне», «Полиция Чикаго» и «Медики Чикаго». ABC на две недели приостановил съёмки шестнадцатого сезона «Анатомии страсти».

The Hollywood Reporter подчеркивает, что каналам ещё повезло. Если бы пандемия коронавируса настигла США на месяц раньше, попавших под остановку сериалов было бы гораздо больше. К середине марта работа над большинством шоу уже закончена, а двухнедельная задержка не сильно скажется на производственном процессе.

Но если через две недели работы не возобновятся, сериалам будет грозить уже другая беда: 1 мая заканчивается текущий срок соглашения Гильдии сценаристов с руководством студии. Если нынешние разногласия к тому моменту не будут разрешены, нас ждёт новая забастовка. По слухам, ряд сериалов начал запасаться сценариями впрок ещё до начала эпидемии.

Правда ли, что Netflix и прочие стриминги в плюсе?

На первый взгляд, Netflix и другие стриминговые сервисы вроде Disney+, Hulu и Apple TV+ от ситуации с массовыми отменами мероприятий и вынужденным карантином останутся только в плюсе. Люди начнут больше сидеть дома и, соответственно, у них появится больше времени на чтение, видеоигры и просмотр сериалов. И в самом деле, акции большинства крупнейших американских компаний с начала года в среднем упали на 10,8%, а акции Netflix за тот же период, наоборот, выросли на 12,5%, что показывает веру рынка в возможности потокового гиганта.

Но на деле выгоды Netflix далеко не так очевидны. В долгосрочном периоде эпидемия коронавируса так же губительна для рынка потокового сервиса, как и для всех остальных.

Во-первых, выручка Netflix и других сервисов зависит от количества подписок на сервис, а не от количества просмотров. Один сериал ты посмотрел за месяц или двадцать один, ты всё равно заплатишь за доступ к сервису одну и ту же фиксированную сумму и ни центом больше. А количество подписок в условиях глобальной пандемии может и сократиться. В США на рынке потоковых сервисов идёт настоящая война, и у Netflix хватает конкурентов, способных отбить часть подписчиков гиганта за счёт более низкой стоимости подписки. Если подписка на Netflix варьируется от 9 до 16 долларов в месяц, то на Disney+, Apple TV+, Hulu и CBS All Access можно подписаться за вдвое меньшие деньги. Ещё до пандемии эксперты полагали, что к концу года Netflix может потерять до четырёх миллионов из своих 61 миллиона американских подписчиков.

За пределами США ситуация складывается ещё хуже. Кризис тяжело сказывается на экономике европейских и азиатских стран, особенно на индустриях, связанных с туризмом. Лишившиеся дохода люди начнут экономить, а подписка на Netflix не относится к числу базовых потребностей.

Кроме того, пандемия скажется и на сроках появления нового контента. Как и все, Netflix на две недели заморозил производство всех своих фильмов и сериалов, снимающихся на территории США и Канады, и, возможно, этот срок будет продлён. На паузу встали как минимум «Очень странные дела», «Полуночная месса», «Выпускной» и «Грейс и Фрэнки». Другие потоковые сервисы также вносят изменения в свой график: Apple минимум на две недели заморозила съемки экранизации романа Айзека Азимова «Академия» и новых сезонов «Утреннего шоу», «Дома с прислугой»; «Видеть», «Ради всего человечества»; «Мифического квеста» и «Истории Лизи», Disney приостановил производство «Сокола и Зимнего солдата», «Локи» и «ВандаВижн», Amazon остановил работы над «Колесом времени» и вторым сезоном «Карнивал Роу».

При этом Netflix, в отличие от конкурентов, ещё и живет в долг. Компания тратит на производство контента больше, чем зарабатывает, и постоянно привлекает новые средства путём размещения «мусорных облигаций» — высокодоходных облигаций с низким кредитным рейтингом. На сентябрь 2019 года долги Netflix оценивались в 12,43 миллиарда долларов, а убыток за 2020 год должен был составить порядка 3 миллиардов долларов. Теперь эта сумма может и увеличиться, а мусорные облигации в период кризиса теряют в цене одними из первых.

Отменённые фестивали

Но если фильмы и сериалы ещё можно перенести, то фестивали и конвенты постиг настоящий геноцид.

Конференцию разработчиков видеоигр GDC перенесли на лето.

перенесли на лето. TwitchCon, который должен был пройти со 2 по 3 мая в Амстердаме, отменили и пообещали вернуть стоимость билетов.

Власти города Остин, штат Техас, отменили конференцию South by Southwest (SXSW), посвящённую технологиям, образованию, музыке и видеоиграм. В прошлом году конференция принесла городскому бюджету 350 миллионов долларов.

посвящённую технологиям, образованию, музыке и видеоиграм. В прошлом году конференция принесла городскому бюджету 350 миллионов долларов. презентацию iPhone SE2 перенесли на неопределённый срок. Дата презентации ещё не была объявлена, но по сообщениям СМИ, она должна была состояться 31 марта.

Выставки видеоигр E3 в 2020 году не будет. Она должна была пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня. Это одно из главных ежегодных событий игровой индустрии, на конференции заключается множество сделок, именно там обычно анонсируют новые игры, консоли и оборудование.

в 2020 году не будет. Она должна была пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня. Это одно из главных ежегодных событий игровой индустрии, на конференции заключается множество сделок, именно там обычно анонсируют новые игры, консоли и оборудование. В тот же день из-за угрозы коронавируса была отменена… конференция по ведению бизнеса в условиях эпидемии коронавируса .

. «Роскосмос» и Европейское космическое агентство решили перенести на 2022 год намеченный на июль этого года запуск второго исследовательского зонда в рамках миссии « ЭкзоМарс ». Есть подозрение, что коронавирус стал лишь удобным предлогом переноса, а истинная причина в том, что Роскосмос и ЕКА попросту не успевают вовремя протестировать системы и программное обеспечение.

». Есть подозрение, что коронавирус стал лишь удобным предлогом переноса, а истинная причина в том, что Роскосмос и ЕКА попросту не успевают вовремя протестировать системы и программное обеспечение. Отменён кинофестиваль CinemaCon 2020 — конференция представителей американской киноиндустрии, на которой обычно обсуждали перспективы отрасли и устраивали презентации проектов. Фестиваль должен был пройти с 30 марта по 2 апреля.

— конференция представителей американской киноиндустрии, на которой обычно обсуждали перспективы отрасли и устраивали презентации проектов. Фестиваль должен был пройти с 30 марта по 2 апреля. Организаторы игровой премии BAFTA Game Awards, намеченной на 2 апреля, объявили, что церемония пройдёт без красной дорожки и зрителей в зале и будет транслироваться в сети. Церемония телепремии BAFTA пока запланирована без изменений.

намеченной на 2 апреля, объявили, что церемония пройдёт без красной дорожки и зрителей в зале и будет транслироваться в сети. Церемония телепремии BAFTA пока запланирована без изменений. О переносе на неопределённый срок объявили и организаторы кинофестиваля Tribeca Film Festival . Он должен был пройти с 15 по 26 апреля в Нью-Йорке. В фестивале собирались принять участие режиссёры из 33 стран, включая Россию: на Tribeca планировался показ космического триллера «Спутник» от продюсера Фёдора Бондарчука и режиссёра Егора Абраменко.

. Он должен был пройти с 15 по 26 апреля в Нью-Йорке. В фестивале собирались принять участие режиссёры из 33 стран, включая Россию: на Tribeca планировался показ космического триллера «Спутник» от продюсера Фёдора Бондарчука и режиссёра Егора Абраменко. Отменили и конвент WonderCon в Анахайме с 10 по 12 апреля. Кроме того, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рекомендовал отменить или перенести все мероприятия с посещаемостью свыше 250 человек. Под угрозой теперь Comic-Con San Diego (23-26 июля) и Star Wars Celebration (27-30 августа).

в Анахайме с 10 по 12 апреля. Кроме того, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рекомендовал отменить или перенести все мероприятия с посещаемостью свыше 250 человек. Под угрозой теперь (23-26 июля) и (27-30 августа). На грани закрытия даже престижнейший Каннский кинофестиваль. Его организаторы обещали объявить о своих планах на днях.

До конца месяца закрыты парки « Диснейленд » в Калифорнии, Флориде и Париже. Причём ранее калифорнийский «Диснейленд» был закрыт всего трижды за свою более чем полувековую историю: после землетрясения в Нортридже в 1994 году, теракта 11 сентября 2001 года и во время траура по президенту Джону Кеннеди в 1963 году.

» в Калифорнии, Флориде и Париже. Причём ранее калифорнийский «Диснейленд» был закрыт всего трижды за свою более чем полувековую историю: после землетрясения в Нортридже в 1994 году, теракта 11 сентября 2001 года и во время траура по президенту Джону Кеннеди в 1963 году. А парад в день Святого Патрика в Нью-Йорке будет отменён впервые с 1762 года. Парады проходили во время Войны за независимость, Гражданской войны, Первой Мировой войны, эпидемии испанки, Великой Депрессии и Второй Мировой войны. Коронавирус стал первым серьёзным противником ирландского святого.

Но есть и оптимистические новости. Сайт PornHub открыл итальянским пользователям ресурса бесплатный доступ к «премиум»-контенту до 3 апреля. По всей видимости, вскоре доступ к «премиуму» придётся предоставлять и пользователям из Испании и Франции.

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Опыт Китая и Южной Кореи показывает, что эпидемию коронавируса можно остановить, пусть и ценой драконовских ограничений на перемещение людей. Если западные страны последуют примеру азиатских, через несколько месяцев коронавирус останется только в старых новостях, да в произведениях культуры. Ну а пока нам всем, возможно, придётся немного посидеть в карантине. Мы уже готовим путеводители — что, где и как можно почитать и посмотреть в образовавшееся время.