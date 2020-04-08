Организаторы крупнейшего фестиваля и кинорыннка анимации в Анси объявили, что в 2020-м мероприятие в традиционном виде проводить не будут. Команда также не станет переносить фестиваль на поздние даты, хоть в этом году ему исполняется 60 лет — дело в «существующих отсрочках» и «календаре событий». Вместо этого программу собираются адаптировать для онлайн-формата.

В течение последних нескольких недель наши постоянные друзья и партнеры оказывали нам всю необходимую поддержку, за что мы им безмерно благодарны. Эта поддержка подтолкнула нас к решению организовать онлайн-версию Annecy 2020, которая, несмотря на текущие обстоятельства, обеспечит всем заинтересованным желаемый доступ к эксклюзивному и оригинальному контенту. из сообщения на сайте

Список участников объявят 15 апреля, а потом планируют запустить приложение, которое разрабатывается специально для онлайн-формата.

Следующее мероприятие в традиционном виде запланировано на 2021-й — с 14 по 19 июня.

Ранее о схожем решении сообщили организаторы кинофестиваля фильмов и передач о космосе «Циолковский». Посмотреть ролики участников можно будет на сайте more.tv.