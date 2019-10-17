В последнее время студия Disney часто снимает переделки своих старых историй, порой покадрово воспроизводящие оригинал: «Красавица и чудовище», «Король Лев», «Аладдин», «Дамбо»… Многие обвинили студию в отсутствии оригинальных идей, но дело, конечно, не в том, что идей нет. Ставка на ремейки — это сознательная стратегия, приносящая немалые деньги, и в обозримом будущем в Disney не станут от неё отказываться.

Прямо сейчас на разных стадиях производства находится порядка полутора десятков ремейков. А пару месяцев назад глава студии Боб Айгер обмолвился, что студия подумывает переснять ещё несколько франшиз, перешедших в собственность Disney после покупки студии Fox, в том числе «Один дома», «Ночь в музее» и «Дневник слабака».

Давайте разберёмся, почему так происходит — и вспомним все ремейки Disney, которые готовят в ближайшие годы.

Ностальгия приносит деньги

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство

За последние девять лет Disney заработали на ремейках более семи миллиардов долларов. Только в этом году новые версии «Аладдина», «Дамбо» и «Короля Льва» собрали в прокате свыше двух с половиной миллиардов. Ни критика, ни покадровое копирование оригинала, ни отсутствие новых идей не отпугнули зрителя от похода в кино. А если стратегия работает и приносит деньги, зачем что-то менять?

Стратегия избежания рисков действительно себя окупает, и киностудии это заметили. В последние годы индустрия стала свидетелем солидной цепочки успехов, рождённых благодаря перезапуску или усовершенствованию старого контента. Ты ставишь на контент, о котором люди уже имеют представление. Они слышали о героях, о сюжете и об истории.

В то же время студии боятся тратить миллионы долларов на фильмы, у которых нет сложившейся аудитории. Они стремятся минимизировать риски. Возьмём, к примеру, «Спасателей Малибу». Они взяли достаточно популярную в прошлом франшизу и всё равно позвали на главную роль Дуэйна Джонсона, самого высокооплачиваемого актёра в мире на данный момент. Люди ходят в кино по разным причинам, но нужно максимально увеличить число причин, по которым они пойдут на твой фильм.

Уолт Хики, эксперт аналитического сайта FiveThirtyEight

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 1

Ещё четверть века назад Джеффри Катценберг, тогдашний глава Disney, говорил сотрудникам прямо противоположное: что «люди не хотят смотреть то, что они уже видели», поэтому нужно «искать свежие идеи и раздвигать границы воображения». Но вскоре оказалось, что люди очень даже хотят снова смотреть то, что уже не раз видели в прошлом. Киностудии среагировали на запрос, и прокат заполнили сиквелы, приквелы, ремейки и перезапуски. Disney, как лидеры рынка, оказались во главе этого процесса.

Одна из причин в том, что ремейки гораздо проще рекламировать. В 2019 году маркетологам Disney уже не нужно ломать голову, как продать публике «Гамлета со львами». Достаточно сказать, что это новое, технически улучшенное прочтение самого популярного и кассового мультфильма в мире, и позвать вчерашних детей заново испытать пережитые 25 лет назад эмоции. И все, ещё один миллиард в кармане.

Особенно хорошо ремейки собирают в тех странах, где оригиналы не прокатывались в кинотеатрах, а выходили только на ТВ и домашнем видео, зачастую пиратском и плохого качества. В последнее время ремейки зарабатывают даже больше оригиналов — виной тому инфляция и расширение рынков. К примеру, мультфильм «Красавица и чудовище» в 1991 году собрал всего 425 миллионов долларов, а касса ремейка остановилась на отметке в 1,2 миллиарда — трёхкратный рост сборов!

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 2

Обычно ремейку подвергаются успешные хиты, уже имеющие свою аудиторию. Ремейки привлекают больше внимания публики и прессы. Даже если сам фильм окажется плохим, он станет поводом пересмотреть несравненный оригинал. В случае с Disney права на оригиналы принадлежат им, а вскоре в США единственным способом легально посмотреть в сети оригинального «Короля Льва» будет сервис Disney+.

Ставка же на новое и неизвестное — дело рискованное. Последние проекты Disney, которые можно назвать оригинальными (закрыв глаза на то, что это адаптации игр, сериалов, аттракционов и детских книг) — «Принц Персии: Пески времени», «Ученик чародея», «Джон Картер», «Одинокий рейнджер», «Земля будущего», «Большой и добрый великан» и «Излом времени», — дружно провалились в прокате. «Джон Картер» и вовсе возглавляет список самых убыточных фильмов всех времён с учетом инфляции. Его провал обошёлся студии в 200 миллионов долларов. Стоит ли удивляться, что в Disney не хотят снимать ничего, кроме сиквелов, приквелов, спин-оффов и ремейков?

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Ближайшие ремейки Disney

Сейчас в Disney на разных стадиях разработки находится полтора десятка ремейков, сиквелов и новых прочтений старых историй глазами других персонажей.

Леди и бродяга (12 ноября 2019)

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 9
Трейлер

Первый ремейк Disney, который дебютирует на Disney+, минуя кинотеатры. В отличие от «Короля Льва», «Леди и бродяга» сняты с участием настоящих собак и кошек. Все четвероногие артисты были найдены съёмочной группой в приютах для животных, прошли курс обучения актёрской игре, а после окончания съёмок каждому актёру нашли новый дом.

Главные роли озвучивают Джастин Теру и Тесса Томпсон, а известная певица Жанель Моне, подарившая голос пекинесу Пэг, исполнит несколько новых песен.

Мулан (27 марта 2020 года)

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 3
Трейлер

Судя по отрывку, представленному на выставке D23, нас ждёт невероятно красивое зрелище, которое скорее пытается воспроизвести дух «Крадущегося тигра, затаившегося дракона», чем оригинального мультфильма. В картине не будет ни песен, ни дракончика Мушу, а жестокого захватчика Шань Ю в роли главного злодея заменит ведьма Сианя Ланг.

Фанаты уже раскритиковали «Мулан» за вольное обращение с мультфильмом (наверняка они же ругали «Аладдина» и «Короля Льва» за копирование оригиналов). А вот китайские зрители увиденным остались довольны. Мультфильм в Поднебесной не любят, поскольку он сильно искажает настоящий первоисточник — китайскую легенду о Хуа Мулань. Чтобы подчеркнуть чуждость мультяшной диснеевской героини их идеалам, китайцы даже звать её стали по-другому — Ян Мулань («Западная Мулань»). Поскольку в Disney заинтересованы в китайском рынке, студия постаралась избавиться от самых критикуемых элементов.

В Китае мультфильм ругали за образ Мушу и переосмысление мотивов Мулан. В китайской мифологии драконы — гордые и величественные создания, которые не ревут, не суетятся и не лгут. А героиня разозлила китайских зрителей тем, что вместо благородного желания спасти отца и помочь отечеству ею двигало эгоистичное стремление к успеху назло патриархальному обществу. Мушу из сюжета уже выкинули, и можно не сомневаться, что мотивы Мулан приведут в соответствие легенде.

Но, несмотря на попытки Disney угодить всем, ремейк «Мулан» всё равно попадает под огонь критики. Ещё до съёмок Disney обвинили в «отбеливании» — в руки журналистов попали экземпляры одного из рабочих сценариев, где Мулан задвинули куда-то на второй план, а главную роль играл прибывший из Европы белый рыцарь. В Disney ответили, что в прессу утекла старая и давно переписанная версия.

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 4

Люди с Запада на ведущих ролях в китайском кино. Никогда такого не было, и вот опять…

Актёрский состав это подтвердил. В фильме снялись только актеры азиатского происхождения: Лю Ифэй, Йосонь Ань, Гунь Ли, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли и Джет Ли. Даже в режиссёры хотели пригласить азиата, но Энг Ли и Цзянь Вэнь ответили отказом, и пришлось остановиться на новозеландке Ники Каро.

А недавно исполнительница главной роли, китайская актриса Лю Ифэй, высказалась по поводу протестов в Гонконге, — но поддержала не демонстрантов, а полицию. Это, конечно, заработало ей дополнительных очков в самом Китае, но на Западе она мигом превратилась в мишень для критики. По сети поползли флешмобы с призывом бойкотировать «Мулан». В Disney воспринимают ситуацию весьма серьёзно — из-за скандала презентовать фильм на D23 приехала только Ники Каро.

Стервелла (28 мая 2021)

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 8

Историю происхождения злодейки Стервеллы (Лютеллы, Круэллы) Д’явол из мультфильма «101 далматинец» анонсировали ещё в 2011 году, но затем начался крайне долгий подготовительный процесс. Эмму Стоун утвердили на главную роль в 2016-м, спустя пару лет студия нашла режиссера Крейга Гиллеспи («Тоня против всех»), а съемки начались только летом 2019 года. Камнем преткновения стал сценарий — его переписывали бесчисленное множество раз, а количество сценаристов скоро пойдёт на второй десяток.

События развернутся в 1970-х в Лондоне. Нам расскажут, как милая горожанка Эстелла превратилась в такую стерву и откуда у неё ненависть к далматинцам. Стоун обещает ощутимую дозу панк-рока. Это будет уже не первое появление Стервеллы в полнометражном фильме: Гленн Клоуз играла эту роль в ремейке «101 далматинца» и вышедшем сразу на видео сиквеле «102 далматинца». В «Стервелле» Клоуз стала исполнительным продюсером.

Русалочка (2021)

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 5

Слухи об «игровом» ремейке «Русалочки» ходили уже несколько лет, но работа началась лишь недавно. Режиссёром стал постановщик четвёртых «Пиратов» и «Мэри Поппинс возвращается» Роб Маршалл, сценарий пишет Джейн Голдман («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Звёздная пыль», «Пипец», «Kingsman: Секретная служба»). Композитор оригинала Алан Менкен сочинит несколько новых песен при участии Лина-Мануэля Миранды, без которого сегодня, кажется, не обходится вообще ни один мюзикл.

Сейчас в самом разгаре кастинг, и почти каждое имя вызывает споры. Главную роль получила темнокожая певица Хэлли Бейли, и в интернете начались споры на тему «блэквошинга». Многих возмутили двойные стандарты: почему чёрному играть белого — нормально, а белому чёрного — расизм?

Роль ведьмы Урсулы досталась Мелиссе Маккарти, и уже с другой стороны баррикад посыпалась куча петиций, призывающих Disney отдать эту роль кому-то из дрэг-квин — мужчин, перевоплощающихся в женские образы. Дело в том, что изначально образ Урсулы был срисован с одной из дрэг-квин — Харриса Глена Миллера, известного под псевдонимом Дивайн.

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 10

Пожалуй, никаких эмоций не вызвали только актеры, которые будут озвучивать друзей Ариэль: за рыбку Флаундера заговорит Джейкоб Тремблей, а чайкой Скаттлом станет певица Аквафина. Впрочем, в актёрском составе пока ещё зияют вакантные места — в Disney до сих пор не нашли исполнителей ролей царя Тритона и принца Эрика.

Отдалённые планы

Питер Пэн

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 6

В долгосрочных планах Disney есть и очередная адаптация классической сказки Джеймса Барри. Издание EW сообщает, что режиссёром станет Дэвид Лоури («Пит и его дракон»), он же при помощи Тоби Халлбрукса напишет сценарий.

Лоури обещает не просто новое прочтение старой истории, а нечто совершенно не похожее на предыдущие фильмы о Питере Пэне. Правда, появится новый «Пэн» ещё нескоро, так как Лоури вечно занят чем-то другим.

Изначально планировалось, что «Питер Пэн» выйдет в кинотеатрах, но последние слухи намекают, что фильм дебютирует сразу на Disney+.

Динь-Динь

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 7

В 2015 году Disney анонсировали спин-офф о приключениях феи Динь-Динь, спутницы Питера Пэна. Написать сценарий поручили соавтору «В поисках Дори» Виктории Страуз, а главная роль должна была достаться Риз Уизерспун. Студия планировала пересказать историю Питера Пэна глазами другого персонажа, сделав её менее узнаваемой и предсказуемой.

С тех пор о проекте ничего не слышно, и неизвестно, продолжается ли какая-либо работа над ним. Возможно, студия отказалась от «Динь-Динь» в пользу «Питера Пэна».

Меч в камне

Черновик 102

Ремейк «Меча в камне», последнего диснеевского мультфильма, вышедшего при жизни Уолта Диснея, был объявлен ещё в 2015 году. Это экранизация одноимённой книги Теренса Уайта — адаптированной для детей легенды о короле Артуре с акцентом на его юности и обучении под присмотром мудрого волшебника Мерлина.

Сценарий написал Брайан Когман, один из сценаристов «Игры престолов», а режиссёром стал Хуан Карлос Фреснадильо, известный по «28 неделям спустя». Съёмки были запланированы ещё на осень прошлого года, а премьера должна была состояться в ноябре на Disney+, в день запуска сервиса. Но затем в Disney тихо и без объяснения причин передвинули начало съёмок с прошлой осени на лето 2019-го. Похоже, они не начались до сих пор.

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Дух эпоса подобен мечу в камне — даётся в руки не каждому. Экранизаций артурианы — десятки, но можно ли хоть один фильм назвать действительно удачным?

Горбун из Нотр-Дама

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 11

Анонсировали «Горбуна» только в январе 2019 года, и с тех пор никакой новой информации не было. Фильм будет основан отчасти на оригинальном романе Гюго про средневековую Францию и горбуна-звонаря Квазимодо, а отчасти на одноимённом мультфильме, который адаптировал эту историю для детей.

Музыку напишут композиторы мультфильма Стивен Шварц и Алан Менкен, должность режиссёра получил Дэвид Генри Хван. Продюсированием займётся Джош Гэд, он же, по слухам, рассматривается как основной кандидат на роль Квазимодо.

Лило и Стич

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 13

«Лило и Стич» — самый свежий из всех подвергшихся переосмыслению диснеевских мультфильмов: он вышел всего лишь в 2002 году. Анонсировали ремейк совсем недавно. Продюсируют его продюсеры «Аладдина» Дэн Лин и Джонатан Эйрих, а сценарий доверили Майку Ван Ваэсу, начинающему сценаристу, известному автору детских книг и большому фанату оригинала. Судя по анонсам, нас ждёт игровое кино с элементами компьютерной графики. Оно и понятно — попробуйте выпихнуть в кадр Стича без неё!

Пиноккио

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 14

Кажется, Пиноккио всё-таки превратится в настоящего мальчика. Фильм пока находится на крайне ранних стадиях производства. На роль Джеппето (папы Карло) сватают Тома Хэнкса, а вот со сценарием творится какая-то чехарда. Первую версию написал Питер Хеджес, затем по сценарию прошёлся Крис Вайц, но и его версию, по слухам, пришлось полировать Джеку Торну.

Что касается режиссуры, сначала Disney договорились с постановщиком двух последних «Бондов» Сэмом Мендесом, но в ноябре 2017 года он ушёл. Тогда Disney ударили по рукам с постановщиком обоих «Приключений Паддингтона» Полом Кингом, но в начале 2019 года и он выпал из проекта по семейным причинам.

Важно не путать этот проект с «тёмной» версией Пиноккио, которую планирует снять Гильермо дель Торо. Его мультфильм делается для Netflix к 2021 году и к Disney не имеет отношения. А в декабре этого года выходит ещё и итало-французская версия от Маттео Гарроне. Да, не только в Disney любят ремейки!

Прекрасный принц

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 12

После успеха «Золушки» и «Малефисенты» Disney решили рассказать историю «Золушки» глазами принца. Оригинальный сценарий Мэтта Фогеля и вовсе делал акцент на младшем, совсем не прекрасном и не оправдавшем семейных надежд брате принца. Но затем в Disney отказались от затеи с братом в пользу самого принца и поручил новую версию Стивену Чбоски, сценаристу «Хорошо быть тихоней» и полнометражных «Красавицы и чудовища». Он же сел и в режиссёрское кресло. С тех пор о проекте ничего не слышно. Зато Чбоски впервые за двадцать лет выпустил книгу — роман «Воображаемый друг» недавно вышел и на русском.

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Пару лет назад экранизация Киплинга собрала в прокате почти миллиард. Сразу после этого режиссёру Джону Фавро и сценаристу Джастину Марксу предложили поработать над сиквелом, премьера которого должна была состояться в 2018 году. Но затем работу заморозили из-за занятости Фавро на других проектах — сначала режиссёр работал над ремейком «Короля Льва», а затем переключился на «Мандалорца».

Джастин Маркс тем временем закончил первую версию сценария ещё в январе 2018 года. Его сценарий расширяет мир Киплинга и заимствует обрывки вырезанных сцен из сценария Билла Пита к старому диснеевскому мультфильму.

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Белоснежка и семь гномов

Почему Disney снимает ремейки? Всё о планах студии переснять наше детство 15

Разговоры о ремейке первого полнометражного мультфильма Disney ходят уже несколько лет, и постепенно проект обрастает мясом. В октябре 2016 года студия заказала сценарий Эрин Крессиде Уилсон («Девушка в поезде»), а в мае 2019 года Disney поручили дуэту композиторов Бенджу Пасеку и Джастину Пауларе сочинить несколько оригинальных песен. Снимет фильм, скорее всего, режиссёр «Новых Человеков-пауков» Марк Уэбб.

Даты премьеры пока нет, но, по слухам, студия хочет выпустить картину в 2023 году, к 85-й годовщине оригинального мультфильма.

Розочка

«Белоснежка» глазами ее сестры. Розочка впервые появилась в сказках братьев Гримм, правда, в той истории речь шла о совсем другой Белоснежке — просто имя совпало.

По задумке Джастина Мерца «Розочка» планировалась как самостоятельный фильм. Но в Disney выбрали версию Эвана Догерти, согласно которой «Розочка» превратилась в дополнение классической «Белоснежки». Главной героине вместе с семью гномами предстояло найти способ вернуть Белоснежку к жизни после того, как девушка съела отравленное яблоко. Впрочем, даже версия Догерти не устроила студию, и последний вариант сценария дописывала уже Кристин Гор.

Вполне вероятно, что близость к «Белоснежке» в итоге погубит проект. Поскольку в производство запустили обычный ремейк, возникает вопрос: затем студии две «Белоснежки»? Учитывая, что о «Розочке» давно ничего не слышно, есть вероятность, что проект по-тихому закрыли.

* * *

Какие фильмы посмотреть? Март 2019

Ставка на ремейки — это не панацея. Они, как показывают примеры «Дамбо» и «Алисы в Зазеркалье», тоже вполне способны провалиться. Но пока на каждого упавшего слонёнка найдутся по два «Аладдина» с «Королём Львом», новых ремейков не избежать.

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