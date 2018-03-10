«Излом времени»: очень пустая сказка

Четыре года назад знаменитый астрофизик Алекс Мурри сделал открытие — научился перемещаться на миллионы световых лет. Увы, в результате эксперимента Алекс пропал, оставив жену и двоих детей. С тех пор юная Мэг мечтает отыскать папу, и вскоре три таинственные Миссис дарят ей этот шанс. В опасное путешествие по далёким мирам вместе с Мэг отправляются её младший братик-гений Чарльз Уоллес и одноклассник Кальвин.

A Wrinkle in Time Жанр: сказка

Режиссёр: Ава Дюверней

В ролях: Сторм Рейд, Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Крис Пайн

Премьера в России: 8 марта 2018

Возрастной рейтинг: 6+

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«Детская сказочка», «проходняк» — примерно такие комментарии писали некоторые наши читатели к трейлерам и постерам фильма «Излом времени». К сожалению, эти отзывы довольно точно описывают картину — настолько невзрачной она получилась.

«Излом времени» — новая экранизация детского фантастического романа Мадлен Л’Энгл «Трещина во времени». Книга эта вышла полвека назад, когда подростковые романы ещё не успели стать чем-то выдающимся. Это потом выйдут захватывающие «Гарри Поттер», «Тёмные начала» и «Артемис Фаул», интересные как детям, так и взрослым. А тогда приходилось довольствоваться наивной и местами глуповатой сказкой Л’Энгл. Ругать книгу не будем — она продукт своей эпохи, но, в отличие от «Хоббита» и «Хроник Нарнии», испытание временем не выдержала.

Мадлен Л’Энгл, автор «Излома времени» «Излом времени» снят по классическому роману Мадлен Л’Энгл. Название книги и имя её автора мало что скажут большинству наших читателей. И мы решили заполнить этот пробел.

Книгу уже пытались экранизировать — в 2003 году выходил телефильм «Скачок во времени», которым писательница оказалась крайне недовольна. Казалось бы, зачем Disney взялись за новую адаптацию подобной истории?

Вероятно, дело в том, что «Трещина во времени» — подходящая основа для картины о расовом и половом разнообразии. Речь о популярном голливудском тренде diversity, с которым Disney в последнее время осторожно экспериментирует. Во флагманских проектах вроде фильмов Marvel или «Звёздных войн» это выражено не так сильно (исключение — недавний фильм о Чёрной Пантере), а вот «Излом времени» — идеальный тому пример.

Но ни Ава Дюверней, ни хороший, преимущественно женский, актёрский состав не смогли заменить картине главного — увлекательного сюжета и обаятельных персонажей, за которыми интересно следить и детям, и взрослым.

Пожалуй, главная претензия к фильму — он получился ну очень детским. Взрослые и даже подростки на нём просто заскучают. В сюжете нет никакой интриги. В анонсе сказано, что это кино про девочку, её брата и друга, которые путешествуют по разным мирам в поисках отца, — вот большего и не ждите. Фильм, по идее, мог бы понравиться маленьким детям, но фактически на сеансе в кинотеатре многие из них скучали и капризничали. Похоже, даже самым юным зрителям непросто ассоциировать себя с главными героями.

В фильме есть несколько удачных сцен и находок, но на каждую находится своя ложка дёгтя. Яркие платья и костюмы трёх Миссис выглядят очень экзотическими, они привлекали внимание ещё на промо-материалах. Но обилие блёсток и глупый макияж портят всё впечатление. Героини походят не на дивных инопланетянок, а на девочек, разворошивших мамину косметичку.

А нагнетающая напряжение сцена из трейлера, в которой сразу много детей синхронно играют в мячик, оборачивается оглушительным пшиком. Такой напряжённый момент можно было завершить сотней увлекательных способов! А создатели выбрали самый нелогичный и скучный.

С иными мирами похожая история. Их в фильме не так много, но каждая сцена на другой планете выглядит очень красиво, будь то полёт на волшебном создании, поиск равновесия на шатающихся камнях или прогулка по невидимому лабиринту. Вот только за прекрасными видами кроется бесконечная пустота — тут нет никаких фантастических городов, запоминающихся инопланетян или удивительных событий.

Несколько загадок здесь есть, но на них создатели решили не давать ответов. Например, мы так и не узнаем, откуда Чарльз Уоллес знает о Миссис. А почему Энштейн и Кюри относятся к Воинам света? Кто вообще такие эти Воины света и сколько их во всей галактике? Догадайтесь сами.

На главные роли позвали хороших актёров, но играть им тут нечего. У Криса Пайна и Гугу Эмбаты-Ро в фильме слишком мало экранного времени, а всё, что делают три Миссис, — стоят на месте и загадочно улыбаются. Ещё в кадре появляются Зак Галифианакис и Майкл Пенья (о, эти усы!) в ролях причудливых эпизодических персонажей. Достойная компания вычурным дамочкам, но показывают этих героев всего ничего. В центре внимания находятся юные актёры, из которых больше всего старается девятилетний Деррик Маккейб. Правда, он чересчур переигрывает, но, возможно, так и задумано.

Картину чуть-чуть вытягивает идейный посыл. «Принимай себя таким, какой ты есть», «человеку свойственно нести добро другим людям» — это избитые, но в целом правильные и разумные мысли, самое то для детского фильма. А вот завершается всё довольно спорной идеей, что семья должна быть превыше науки. Почему обязательно надо выбирать? Ведь родители Мэг и после свадьбы занимались открытиями и изобретениями. Да и сама Мэг проявляет интерес к физике — почему бы не учиться всей семьёй?

Впрочем, наука в «Изломе времени» чисто для галочки. Зрителям, смыслящим в физике, лучше заткнуть уши, чтобы не слышать псевдонаучные глупости о путешествии в пространстве и времени при помощи силы любви.

Два электрона, удерживаемые вместе, например, силой любви… Привет, «Интерстеллар»!

Слишком детская сказка, которой нечего предложить взрослым и подросткам. Да, в фильме красивая картинка и есть несколько интересных находок, но кого ими удивишь в современных блокбастерах?

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