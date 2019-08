«Душа», «Скайуокер. Восход», «Чёрная пантера 2» и «Круэлла»: что показал Disney во второй день D23 Expo?

Во второй день выставки D23 Expo компания Disney поделилась подробностями о ещё нескольких проектах — в основном, речь шла о грядущих фильмах, новых анонсов было совсем мало. Мы собрали главное.

«Звёздные войны. Эпизод IX»

Lucasfilm показала на выставке закадровый ролик с несколькими новыми кадрами. Зрители сообщают о двух любопытных сценах — дуэль Кайло Рена и Рей в неком месте, окружённом водой (вероятно, это обломки Звезды Смерти, которые мы видели в тизере). Кто-то говорит, что успел различить сотни Звёздных разрушителей на фоне. Вторая сцена показывает Рей в тёмных одеяниях под «Тёмную сторону Силы» с двойным красным световым мечом (фан-арт на тему). Поклонники считают, что это скорее видение Силы, чем выбор Рей — хотя всё может быть. Ролик обещают опубликовать в понедельник.

Кроме того, Lucasfilm поделилась новым постером девятого эпизода.

Мультфильмы

«Холодное сердце 2»

Disney подтвердила, что к озвучке мультфильма присоединились актёры Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада») и Стерлинг К. Браун («Американская история преступлений», «Это мы»). Вуд подарит голос матери Эльзы и Анны в сценах-флэшбеках.

Кроме того, студия опубликовала ещё пару кадров и постер.

В российский прокат «Холодное сердце 2» выходит 28 ноября.

«Вперёд»

«Вперёд» (Onward) — один из двух мультфильмов Pixar, запланированных на 2020 год. Его действие разворачивается в магическом мире, который похож на нашу современность, но с волшебными существами. Что-то в духе «Яркости» от Netflix. Режиссёром и сценаристом выступает Дэн Скэнлон («Университет монстров»).

Компания показала новый кадр и постер, напоминающий постер недавнего «Человека-Паука: Вдали от дома». Впрочем, ничего удивительно — и там, и там играет Том Холланд.

В России «Вперёд» выйдет в марте 2020-го.

«Душа»

Мультфильм «Душа» (Soul) — второй проект Pixar следующего года. Он рассказывает об учителе музыки, который мечтает выступить в джаз-клубе The Blue Note в Нью-Йорке. В результате несчастного случая он попадает в параллельный мир и теперь ему нужно вернуться домой — а поможет ему в этом душа по имени 22.

Главного героя озвучит Джейми Фокс («Джанго освобождённый»), а кроме того в фильме сыграют Тина Фей («Винная страна») и Дэвид Диггс («Чудо»). Режиссёром выступает Пит Доктер («Головоломка»).

Саундтрек к мультфильму запишут музыканты Nine Inch Nails Аттикус Росс и Трент Резнор. Они и ранее работали над музыкой к «Исчезнувшей» и «Социальной сети».

Студия также показала пару кадров и концептов:

В зарубежный прокат мультфильм выйдет 19 июня 2020-го.

«Райя и последний дракон»

А это — анонс совершенно нового мультфильма (в оригинале — Raya and the Last Dragon). Он основан на китайской мифологии и расскажет о девочке Райе, которая отправилась на поиски последнего дракона. Картину описывают как сочетание классического Диснея с гонконгскими боевиками. Райю озвучит Кэсси Стил («Деграсси», «Рик и Морти»), а голос дракончику Сису подарит актриса китайского происхождения Аквафина («Безумно богатые азиаты», «Шанг-Чи»).

По слухам, «Райя и последний дракон» основан на наработках другого мультфильма — отменённой «Драконьей империи».

Пока что у «Райи» нет даже постера — только логотип и концепт-арт:

Фотография со сцены с концепт-артом Сису:

В прокат мультфильм выйдет 26 ноября 2020-го.

Остальные анонсы

Первый кадр «Круэллы» — фильма-приквела к «101 далматинцу» 1961 года, который расскажет историю злодейки. Её роль исполнила Эмма Стоун («Новый Человек-Паук», «Бёрдмен»). Действие развернётся в 1970-х годах. Кроме Стоун в фильме сыграют сыграют Эмма Томпсон («Люди в чёрном: Интернэшнл», «Тор: Рагнарёк»), а также Пол Уолтер Хаузер («Чёрный клановец»). Режиссёром выступит Крейг Гиллеспи («Тоня против всех»). В прокат выйдет на 28 мая 2021 года.

На D23 Кевин Файги официально анонсировал вторую часть «Чёрной пантеры». Сценаристом и режиссёром выступит Райан Куглер, работавший над первой частью. Подробности сюжета продюсер и постановщик сообщать не стали — лишь заявили, что «готовят нечто особенное». Премьера запланирована на 6 мая 2022-го.

Лоуренс Фишбёрн («Матрица», «Человек-Муравей и Оса») стал исполнительным продюсером подросткового мультсериала по мотивам комиксов Marvel Moon Girl and Devil Dinosaur для канала Disney Channel (не сервиса Disney+). Он расскажет о 13-летней девочке-вундеркинде по имени Лунелла Лафайет (та самая Moon Girl) и её десятитонном Тираннозавре Рексе по прозвищу Devil Dinosaur. Действие начинается после того, как Лунелла случайно перенесла динозавра из временного потока в современный Нью-Йорк — так дуэт стал защитником Нижнего Истсайда от разных опасностей. Даты и других деталей пока нет.