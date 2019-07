Недавно знаменитый американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон в своём твиттере обратился к студии Disney с необычным заявлением. В этот раз ему не понравилась снежинка на постере нового мультфильма «Холодное сердце 2».

Dear @Disney, You got it right the first time. Water crystals have hexagonal “six-fold” symmetry.

You still have a few months to fix your #Frozen2 Movie Poster, unless the sequel takes place in another universe, where water crystalizes to different laws of physics. pic.twitter.com/eb2oILhim0

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) July 22, 2019