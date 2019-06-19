Студия Pixar выпустит новый мультфильм под названием «Душа» в 2020 году, пишет Deadline. Возможно, премьера состоится летом, так как Disney планирует выход неизвестной картины на 19 июня.

Режиссёрское кресло займёт Пит Доктер, работавший над «Вверх», «Корпорацией монстров» и «Головоломкой». Продюсером выступит Дана Мюррей. Никаких подробностей о новом проекте пока нет. Небольшое описание мультфильма гласит: «Что делает человека человеком? Откуда берутся увлечения, мечты и интересы?»

Кроме этого, 6 марта 2020 года Pixar также выпустит мультфильм под название «Вперёд» (Onward). Он расскажет о двух братьях-эльфах, которые ищут источник волшебства в мире, где живут тролли и кентавры, а единороги похожи на енотов-паразитов. Главных героев озвучат Крис Пратт, Том Холланд, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.