Первый тизер Onward — нового мультфильма от Pixar

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Pixar представили первый тизер своего следующего мультфильма — Onward.  Его действие разворачивается в довольно нетипичном для студии сеттинге — современном фэнтезийном городе, где эльфы ходят с наушниками, а русалочка, отдыхая в бассейне, болтает по телефону.

Сюжет расскажет о двух братьях-эльфах, которые ищут источник волшебства в мире, где живут тролли и кентавры, а единороги похожи на енотов-паразитов, а не на грациозных волшебных существ — их, кстати, показывают в конце ролика.

Режиссёром выступит Дэн Скэнлон («Университет монстров»). По его словам, история будет вдохновлена отношениями между ним и его братом. В фильме примут участие Крис Пратт, Том Холланд, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.

Ранее в сети появился постер и пара кадров:

Первый тизер Onward — нового мультфильма от Pixar 2 Первый тизер Onward — нового мультфильма от Pixar Первый тизер Onward — нового мультфильма от Pixar 1

Старт проката запланирован на 6 марта 2020 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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