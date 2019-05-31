Первый тизер Onward — нового мультфильма от Pixar Кот-редактор 31.05.2019 Новости, Яндекс 242 0 минут на чтение Pixar представили первый тизер своего следующего мультфильма — Onward. Его действие разворачивается в довольно нетипичном для студии сеттинге — современном фэнтезийном городе, где эльфы ходят с наушниками, а русалочка, отдыхая в бассейне, болтает по телефону. Сюжет расскажет о двух братьях-эльфах, которые ищут источник волшебства в мире, где живут тролли и кентавры, а единороги похожи на енотов-паразитов, а не на грациозных волшебных существ — их, кстати, показывают в конце ролика. Режиссёром выступит Дэн Скэнлон («Университет монстров»). По его словам, история будет вдохновлена отношениями между ним и его братом. В фильме примут участие Крис Пратт, Том Холланд, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер. Ранее в сети появился постер и пара кадров: Старт проката запланирован на 6 марта 2020 года. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: