Издание Vanity Fair представило обложки своего номера, который посвящён девятому эпизоду «Звёздных войн». И заодно показало новые кадры из фильма и со съёмочной площадки. Здесь есть всё: от дуэли Кайло и Рей и погони на причудливых зверях до генерала Хакса и долгожданных Рыцарей Рен.

Вот несколько подробностей:

Немного о новых планетах. Пустынная называется Пасаана (Pasaana), покрытая пылью и снегом — Киджими (Kijimi).

На Пасаане живут аборигены, которых зовут Аки-Аки (Aki-Aki). Пустыню снимали в Иордании, и роль этих аборигенов исполнили местные жители.

На Киджими находится Воровской квартал (Thieves’ Quarter), где изображена героиня Керри Рассел — наёмница по имени Зорри Блисс (Zorri Bliss).

Наоми Эки играет героиню Джанну. Вместе с Финном на животных орбаках (orbak) они несутся на силы Первого Ордена.

Видео с передачи Good Mornin America с несколькими отрывками из фильма.

В российский прокат картина выйдет 19 декабря.