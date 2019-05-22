Издание Vanity Fair представило обложки своего номера, который посвящён девятому эпизоду «Звёздных войн». И заодно показало новые кадры из фильма и со съёмочной площадки. Здесь есть всё: от дуэли Кайло и Рей и погони на причудливых зверях до генерала Хакса и долгожданных Рыцарей Рен.

Вот несколько подробностей:

  • Немного о новых планетах. Пустынная называется Пасаана (Pasaana), покрытая пылью и снегом — Киджими (Kijimi).
  • На Пасаане живут аборигены, которых зовут Аки-Аки (Aki-Aki). Пустыню снимали в Иордании, и роль этих аборигенов исполнили местные жители.
  • На Киджими находится Воровской квартал (Thieves’ Quarter), где изображена героиня Керри Рассел — наёмница по имени Зорри Блисс (Zorri Bliss).
  • Наоми Эки играет героиню Джанну. Вместе с Финном на животных орбаках (orbak) они несутся на силы Первого Ордена.
Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 3 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 4 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 5 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 6 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 7 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 8 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 9 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 10 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 11 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 12 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 13 Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 14

Видео с передачи Good Mornin America с несколькими отрывками из фильма.

В российский прокат картина выйдет 19 декабря.

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Кот-редактор
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