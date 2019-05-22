Издание Vanity Fair представило обложки своего номера, который посвящён девятому эпизоду «Звёздных войн». И заодно показало новые кадры из фильма и со съёмочной площадки. Здесь есть всё: от дуэли Кайло и Рей и погони на причудливых зверях до генерала Хакса и долгожданных Рыцарей Рен. Вот несколько подробностей: Немного о новых планетах. Пустынная называется Пасаана (Pasaana), покрытая пылью и снегом — Киджими (Kijimi). На Пасаане живут аборигены, которых зовут Аки-Аки (Aki-Aki). Пустыню снимали в Иордании, и роль этих аборигенов исполнили местные жители. На Киджими находится Воровской квартал (Thieves’ Quarter), где изображена героиня Керри Рассел — наёмница по имени Зорри Блисс (Zorri Bliss). Наоми Эки играет героиню Джанну. Вместе с Финном на животных орбаках (orbak) они несутся на силы Первого Ордена. Видео с передачи Good Mornin America с несколькими отрывками из фильма. В российский прокат картина выйдет 19 декабря. Читайте также «Звёздные войны. Эпизод 9»: названия и сюжеты, которых мы точно не ждём 12.04.2019 Скоро мы узнаем название будущего эпизода. А пока давайте пофантазируем, каким он точно не будет. Ну, мы надеемся. Первый тизер и подробности IX эпизода «Звёздных войн» — «Восхождение Скайуокера» 12.04.2019 В российский прокат картина выйдет 19 декабря. «Скайуокер. Восход» — так называется IX эпизод «Звёздных войн». Фанаты предложили свои варианты! 17.04.2019 Собрали лучшие шутки и предположили, почему локализаторы остановились на этом варианте. Глава Disney: следующий фильм по «Звёздным войнам» снимают шоураннеры «Игры престолов» 14.05.2019 Боб Айгер пока не пояснил, займутся ли Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс тремя картинами или ограничатся только одной. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: