Первый тизер и подробности IX эпизода «Звёздных войн» — «Восхождение Скайуокера»

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12 апреля на фестивале Star Wars Celebration Disney показали первый тизер девятого эпизода «Звёздных войн» — он называется The Rise of Skywalker («Восхождение Скайуокера» — правда, в дублированном ролике это название не приводят).

На презентации Джей Джей Абрамс рассказал, что в фильме герои столкнутся с «величайшим злом». Кроме того, постановщик отметил, что в картине используют отснятые сцены с Кэрри Фишер — о «компьютерной версии» актрисы речи даже не шло.

Оригинал

Дубляж

Вам не показалось — в конце смеялся Палпатин. Актёр Иэн Макдермид, сыгравший его в трилогии приквелов, даже появился на сцене.

Disney выпустил первый тизер девятого эпизода «Звёздных войн» — The Rise of Skywalker 1

Действие девятого эпизода развернётся спустя «некоторое время» после событий «Последних джедаев». Вот несколько кадров, показанных на презентации:

Известно, что к своим ролям вернутся Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Люпита Нионго, Донал Глиссон, Келли Мари Трэн, Йонас Суотамо и Билли Лурд. Кроме того, в заключительном фильме трилогии появятся звёзды саги — Марк Хэмилл, Энтони Дэниелс и Билли Ди Уильямс. Среди новичков актёрского состава — Наоми Аки («Доктор Кто», «Леди Макбет»), Ричард Э. Грант («Логан», «Игра престолов») и Мэтт Смит («Доктор Кто», правда, он опроверг своё участие).

Бойега заявляет, что «Фазма мертва».

Аки играет героиню по имени Джанна. Актрису спросили, играет ли она дочь Лэндо, на что та ответила «Лэндо — очаровательный мужчина. У него могут быть дочери по всей галактике».

В российский прокат картина выйдет 19 декабря.

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Кот-редактор
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