Глава Disney Боб Айгер в интервью Bloomberg рассказал, что после девятого эпизода фильмы по «Звёздным войнам» возьмут небольшую паузу.

Мы не объявляли никаких конкретных дальнейших планов на фильмы. Картины в разработке, но мы их еще не анонсировали».

Компания намерена развивать франшизу на ТВ. Среди них — грядущий «Мандалорец», приквел «Изгоя-один», новые эпизоды «Войны клонов», второй сезон «Сопротивления». По слухам, есть ещё и неанонсированные проекты

Мы возьмем паузу, и на какое-то время переведём дух. Потому что в девятом фильме сага о Скайуокерах подойдет к концу. Дальше нас ждут другие фильмы о «Звёздных войнах», но перед этим будет определенное затишье.

По всей видимости, компания решила перевести дух после кассового провала фильма про Хана Соло — при бюджете в 275 миллионов долларов картина собрала меньше 400. По всей видимости, из-за этого отменили работу и над третьим спин-оффом, который должен был увидеть свет после девятого эпизода. Сперва студия собиралась снять фильм про Бобу Фетта, а потом ходили слухи про сольник Оби-Вана.

Сейчас у студии в разработке две потенциальных серии — трилогия от Райана Джонсона и фильмы от создателей «Игры престолов».