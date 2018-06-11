Почему провалился «Хан Соло» и какие выводы сделает Disney

Фильм «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» стартовал в прокате значительно хуже, чем ожидалось. Скорее всего, он принесёт Disney огромные убытки. Как такое могло произойти в «непотопляемой» франшизе «Звёздные войны», что думают эксперты, а что — фанаты? И что могут сделать на студии Lucasfilm, чтобы избежать провалов в будущем? Мы разобрались, и выводы наши неутешительны.

Что случилось

Прогнозы сулили «Соло» от 130 до 170 миллионов за дебютный уик-энд, но фильм заработал всего 103 миллиона. Это худший старт в истории «Звёздных войн». После десяти дней в прокате американские сборы ленты составляют 148 миллионов долларов. Для сравнения, «Изгой-один» только за первые три дня собрал 155 миллионов, а «Последние джедаи» полгода назад заработали 220 миллионов. Невыгодно «Хан Соло» смотрится и в сравнении с соседями по календарю: стартовый улов «Войны бесконечности» — 258 миллионов долларов, а «Дэдпула 2» — 125 миллионов.

Подвели и международные сборы. Вне США к началу прошлой недели «Соло» заработал всего 115 миллионов, и это плачевный результат. Обычно мировая касса превышает американскую, а порой и спасает провалившиеся в Штатах картины. Так, «Тихоокеанский рубеж» получил сиквел за счет сборов в Китае, а «Варкрафт» собрал почти всю кассу за пределами США. Да и у «Звёздных войн» вклад Штатов в кассу обычно не превышал половины.

После неудачного первого уик-энда студия надеялась на благоприятное «сарафанное радио». Но вторые выходные поставили на надеждах крест — «Соло» просел на 65%. По статистике, фильмы с такой динамикой сборов редко зарабатывают более 130% от кассы первых десяти дней. Значит, финальные сборы «Хана Соло» окажутся между 400 и 450 миллионами.

Студия не разглашает бюджет картины, но, по оценкам экспертов, с учетом пересъемок затраты превысили 250 миллионов долларов, а к ним еще надо добавить затраты на рекламу. Обычно кинотеатры и студии делят сборы 50/50, но Disney в последние годы добивались и 60/40, и даже 70/30 в пользу студии. Однако и в таком случае аналитики прогнозируют Disney потери от 50 до 80 миллионов долларов.

Да, эта сумма не идет ни в какое сравнение с 4,5 миллиардами, что заработали три предыдущих фильма по «Звёздным войнам». Но для студии это все равно тревожный звонок, который требует работы над ошибками. Давайте разберемся, что привело к провалу «Хана Соло» и какие выводы Disney может сделать.

Конкуренция слишком сильна

Disney выбрали крайне неудачное время премьеры. Студия вдруг решила вернуться к традиции времён Джорджа Лукаса, когда все эпизоды выходили в мае. Но в диснеевскую эпоху «Звёздные войны» всегда выходили под Рождество, во время, свободное от других крупных релизов.

«Соло» же предстояло выдержать конкуренцию со стороны «Мстителей 3» и «Дэдпула 2». Обе ленты провели масштабную рекламную кампанию и долго подогревали интерес аудитории. «Война бесконечности» позиционировалась как одно из главных кинособытий года, а болтливый наёмник был абсолютно везде и задолбал всех.

Рекламная кампания «Хана Соло», напротив, началась очень поздно. Первые официальные кадры из фильма и даже трейлер появились всего за несколько месяцев до премьеры, хотя в случае с «Пробуждением Силы» и «Изгоем-один» первые промо-материалы распространялись еще за девять месяцев до релиза. Похоже, маркетологи Disney хотели развести кампании «Соло» и «Последних джедаев» и всерьез принялись за «Соло» только в марте, после выхода VIII эпизода на видео.

Маркетинговый провал

На днях по Сети разошелся отчет, который подготовили аналитики Даг Кройц и Стефен Глагола. Они отметили, что у рекламного отдела Lucasfilm была одна задача — продать публике Олдена Эренрайка как нового Хана. И с этой задачей маркетологи не справились. В трейлере Эренрайк мелькает всего пару секунд, а на остальных промо-материалах делит место с другими героями картины — Чуи, Лэндо и роковой красоткой Ки’рой. В итоге публика так и не поняла, зачем смотреть фильм о Хане Соло без Харрисона Форда. Тем более что дальнейшая судьба героя и так уже известна.

Стоит также учитывать, что если в США рекламой «Соло», «Мстителей» и «Суперсемейки 2» занимались маркетологи самих Lucasfilm, Marvel и Pixar, то в других странах эти задачи ложились на плечи одних и тех же людей из региональных филиалов Disney. Продвигая сразу три блокбастера, им приходилось расставлять приоритеты, и «Соло» не был фаворитом.

Слишком много «Звёздных войн»?

Некоторые эксперты назвали главной причиной провала «Хана Соло» усталость от франшизы. Предыдущая часть саги вышла лишь в декабре, и зрители якобы еще не успели соскучиться по новым «Звёздным войнам».

Но за тот же период Marvel выпустили аж три фильма, к которым пристроился основанный на марвеловских же комиксах «Дэдпул 2». И ни «Тор: Рагнарёк», ни «Чёрная Пантера», ни «Мстители: Война бесконечности» не испытали никаких проблем. Возможно, «Звездные войны» как франшиза просто не обладают такой выносливостью: у них не так много действительно разных героев и историй.

Фанаты не простили?

Противники нового канона обвинили в бедах «Хана Соло» «Последних джедаев» и лично Райана Джонсона. Мол, восьмой эпизод так испоганил заветы Джорджа Лукаса, что фанаты решили бойкотировать все последующие релизы Disney. Это, конечно, преувеличение. Те же хардкорные фанаты пятнадцать лет назад предали анафеме самого Лукаса и ругали «Призрачную угрозу» и «Атаку клонов». Однако трилогия приквелов выступила в прокате удачно и интерес к «Звездным войнам» не отбила.

Скорее наоборот: провал «Соло» может аукнуться именно самым хардкорным фанатам франшизы. Основную кассу саге делают обычные зрители, знающие о «Звездных войнах» максимум по двум старым трилогиям. Фанаты же вечно обвиняют создателей новых фильмов во всех грехах: один фильм у них слишком вторичный, второй слишком революционный.

Как раз «Соло»-то явно делался с расчётом на фанатов — он с уважением относится к отменённому канону и пестрит отсылками к старым фильмам. И именно эта картина провалилась в прокате — «простые» зрители на сеансы не пришли. Так что, если кто-то из фанатов бойкотировал фильм, он вовсе не «проучил» студию. Она, наоборот, лишний раз убедилась, что ориентироваться на фэндом смысла нет — невыгодно.

Он просто плохой?

Некоторые поспешили сделать такой вывод. Но не стоит искать причины провала в якобы низком качестве самой картины. С каких пор плохое кино не может зарабатывать бешеные деньги в прокате? Майкл Бэй на этом карьеру сделал!

Да, производство фильма с самого начала сопровождалось скандалами. Увольнение режиссёров Лорда и Миллера и замена их на Рона Ховарда, слухи о том, что Эренрайку наняли тренера по актерскому мастерству, пересъёмки 70% фильма — все это словно готовило картину к провалу. Но из четырех новых фильмов по «Звездным войнам» только «Последние джедаи» обошлись без скандалов на съемках. Трудная история создания не помешала ни «Изгою», ни «Пробуждению Силы» собрать больше миллиарда.

Мало феминизма?

Самую забавную версию выдвинул колумнист журнала Forbes Скотт Мендельсон: дескать, причина провала «Хана Соло» в том, что главный герой… мужчина. В трёх предыдущих фильмах главные роли отдали женщинам, и якобы надо было снимать фильм «Лея. Звездные войны: Истории».

Результат, скорее всего, был бы еще хуже. Герой-мужчина не помешал ни «Тору», ни «Чёрной Пантере», ни «Дэдпулу». А если публика не готова видеть нового актёра в роли Хана Соло, с чего бы ей принять новую Лею, да ещё вскоре после смерти Кэрри Фишер? И если в прошлом Соло есть интересные истории, то что можно показать из юности Леи? Заседания Сената и жизнь во дворце?

Какие выводы сделает Disney

Первые комментарии представителей Disney были осторожными. Глава отдела распространения Дейв Холлинз признал, что в Disney, конечно, расстроены первыми сборами, но выразил надежду на хороший «сарафан» и призвал судить о «Соло» по итоговой кассе. После кассовых успехов трёх других фильмов у Lucasfilm есть право на ошибку, но определенные выводы явно будут сделаны.

Молодёжи доверять не будут

Уже ясно, что провозглашенная боссом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди ставка на молодых и талантливых режиссёров себя не оправдала. Из её «призыва» довели съемки до конца только Райан Джонсон и Гарет Эдвардс, и то последнего на пересъёмках «Изгоя-один» подменял сценарист Тони Гилрой.

Реальность показала, что молодые и талантливые склонны к импровизации и не всегда согласны с мнением начальства, а Кеннеди не готова терпеть инакомыслие. Последние кадровые решения Кеннеди показывают, что теперь она предпочитает доверять опытным людям, таким как Джей Джей Абрамс (который снимет девятый эпизод), Райан Джонсон (ему поручена новая безымянная трилогия), Джон Фавро (телесериал), Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс (безымянный проект).

Прощайте, «Истории»?

Пока что «Истории» собирают в прокате меньше номерных эпизодов. Неудача «Соло» может заставить Lucasfilm и Disney пересмотреть подход. Нас может ждать или сокращение числа «сольников» и отмена картин про Бобу Фетта и Оби-Вана, или отказ от одиночных картин в пользу целых трилогий вроде безымянного проекта Райана Джонсона. Возможно, создатели фильмов и вовсе откажутся от экспериментов и вернутся к эпическим противостояниям между джедаями и ситхами, повстанцами и имперцами и так далее.

А может, наоборот, в Lucasfilm решат, что эра оригинальной трилогии себя изжила, затея с молодыми версиями героев не окупилась и настала пора экспериментов с другими эрами, персонажами и стилями. Если это получается у Кевина Файги в Marvel, почему бы и Lucasfilm не попробовать?

Прощай, Кеннеди?

По слухам, Кэтлин Кеннеди скоро может оставить свой пост. Конечно, одной кассовой неудачи недостаточно, чтобы подорвать доверие к одной из самых влиятельных женщин в Голливуде. Но инсайдеры говорят, что Кеннеди сама устала от разъездов, долгих разлук с семьей и общего негативного фона вокруг саги. В конце концов, за ее плечами свыше четырех десятилетий успешной карьеры — может она наконец отдохнуть? Она справилась со своей задачей: приняла компанию после ухода Лукаса и помогла ей пережить переходный период.

Правда, Кеннеди, скорее всего, повременит с уходом до премьеры IX эпизода в декабре 2019 года. Он заодно и покажет, был ли «Соло» единичной неудачей или публика и вправду устала от «Звёздных войн».