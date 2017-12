Режиссёр Райан Джонсон признавался, что с детства любит «Звёздные войны». И это действительно так: «Последние джедаи» написаны и поставлены с рвением настоящего фаната. Джонсон поднимает неудобные вопросы о сути джедаев и исследует интересные ему области вселенной вроде природы Силы. Кроме того, он хорошо знает своих зрителей, понимает психологию фанатов, и это позволяет режиссёру ловко обманывать наши ожидания едва ли не в каждой сцене. Но при этом Джонсон не забыл и о самых преданных поклонниках, привыкших скрупулёзно изучать каждую ленту в поисках отсылок и пасхалок. По всему фильму разбросано множество примечательных деталей — рассказываем, что нам удалось отыскать.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы не хотите их словить, то лучше почитайте наш материал о том, как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими.

Новый канон

Некоторые пасхалки невозможно заметить простому зрителю: надо или знать о них заранее, или очень хорошо изучить новый канон Star Wars.

Кольцо Роуз

Роуз, новая героиня саги, носит кольцо с символом повстанцев. Оно упоминается в книге «Визуальная энциклопедия: Последние джедаи»: такие перстни носили в залах Имперского Сената. У них есть секретная полость, на которой нарисован знак Альянса — так хозяин кольца может показать свою верность восстанию.

«Раддус»

Флагманский корабль Леи в «Последних джедаях» называется «Раддус» — так звали адмирала из расы мон-каламари, показанного в «Изгое-один». Он командовал кораблём «Пучина», на борту которого был корвет «Тантив IV». И когда повстанцы перехватили сообщение имперцев о нападении на Скариф, Раддус первым отправился на подмогу.

Деревья с Альдераана

Казино Канто-Байт в фильме украшает много красивых деревьев, но среди них есть настоящее сокровище — деревья с Альдераана, родной планеты Леи, которую уничтожили в «Новой надежде». Люди, сохранившие семена с Альдераана, стали сказочно богаты, ведь больше в галактике таких деревьев нет.

Дерево Силы на Эч-То

«Визуальная энциклопедия» утверждает, что на планете Эч-То есть дерево, чувствительное к Силе. Похожие деревья во времена Республики выращивали джедаи в Храме на Корусанте. Возможно, Люк нашёл самое первое подобное растение — а может, всё было наоборот: он сам привёз на планету саженец и вырастил его (см. «По Дэмерон чувствителен к Силе?»).

И это ещё не всё. В «Изгое-один» мы видели монаха Чиррута Имве, который мастерски владел посохом. Угадаете, из какого дерева он сделан?

Браслеты вице-адмирала Холдо

Многие удивились тому, что флотом Сопротивления командует Эмилин Холдо, которая ранее нигде не появлялась. На самом деле героиня пришла из книги Клаудии Грей «Лея: принцесса Альдераана». Согласно роману, в юности Лея служила в Имперском Сенате, где и познакомилась с Холдо.

Эмилин родом с удалённой планеты Гаталента, где диковинная культура в порядке вещей — поэтому, например, она постоянно перекрашивает волосы. Браслеты на руках Холдо символизируют созвездия, что можно увидеть лишь с Гаталенты.

Нет, сексуальную ориентацию Холдо не демонстрировали В «Последних джедаях» впервые покажут омнисексуального персонажа Ранее в фильмах «Звёздные войны» ЛГБТ-персонажи не встречались, за что студию постоянно критиковали.

Компас Люка Скайуокера

Когда Рей изучает хижину Люка, в кадре мелькает любопытный компас — его мы уже видели в Star Wars: Battlefront II. По сюжету игры эту вещицу джедай подобрал в обсерватории на планете Пиллио.

Наш обзор Star Wars: Battlefront 2. Проблема не в лутбоксах Это явный шаг вперёд по сравнению с первой частью, но эти впечатления оказались подпорчены агрессивной монетизацией и, к сожалению, посредственной сюжетной кампанией.

Планета Крэйт

Планета Крэйт, покрытая солью, описана в книге «Лея: Принцесса Альдераана». Тайная ячейка повстанцев, возглавляемая сенатором Бейлом Органой, основала там базу во времена Империи. Именно на Крэйте Лея узнала, что её приёмный отец работает на мятежников.

Цепочка По Дэмерона

Её трудно разглядеть в фильме, но легко заметить на промо-материалах. На помощь опять приходит «Визуальная энциклопедия»: оказывается, По носит обручальное кольцо своей матери, Шары Бей.

Согласно серии комиксов «Раздробленная Империя», родители По были бойцами Альянса и сражались рука об руку с Леей и Люком. Отец По, Кес Дэмерон, состоял в спецотряде «Следопыты» — именно его возглавил Хан Соло в миссии на луне Эндора в «Возвращении джедая».

По Дэмерон чувствителен к Силе?

Эта теория берёт начало в комиксе «Раздробленная Империя». В одном из выпусков Люк и Шара проникли в хранилище Императора и унесли образцы деревьев из Храма Джедаев на Корусанте. Шара посадила саженец у себя на Явине IV, и её сын почти всё детство провёл под деревом джедаев. Так что если в IX эпизоде По начнёт проявлять способности к Силе, не стоит этому удивляться.

Кольцо Сноука

К сожалению, «Последние джедаи» не раскрывают тайну личности Сноука. Но небольшая подсказка кроется в его кольце. На нём выгравированы изображения четырёх мудрецов Двартии. «Вукипедия» знает их имена: Браата, Файя, Систрос и Янджон. Это философы и первые законодатели, которые жили в разные времена Галактической Республики. Статуи этих мудрецов стояли в кабинете Палпатина.

Ещё интереснее история чёрного камня в кольце. В «Визуальной энциклопедии» сказано, что это обсидиан, из которого построен замок Вейдера на Мустафаре.

Книги джедаев

Внимательные зрители заметили, что в конце фильма книги с Эч-То оказались на борту «Тысячелетнего сокола». Йода мог уверять, что они не содержат никакой мудрости, но молодым героям всё равно интересно их прочитать.

Легенды (старый канон)

Ожерелье Рыцаря-крестоносца

Среди вещей Люка в хижине на Эч-То есть ожерелье с маленьким красным камнем — скорее всего, это кристалл из светового меча Вейдера.

При этом «Визуальная энциклопедия» гласит, что нам показали «кристалл из светового меча ситха» в «ожерелье рыцаря-крестоносца». В новом каноне «Звёздных войн» нет рыцарей-крестоносцев, но фанаты серии игр Star Wars: Knights of the Old Republic сразу вспомнят, что так называли последователей Дарта Ревана.

Это не первая попытка «канонизировать» персонажа времён Старой республики. Ранее в Сети появились удалённые сцены из мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». И там был Дарт Реван!

Первый джедай

В храме на Эч-То на полу можно разглядеть мозаику, которая изображает Первого джедая. Основатель Ордена джедаев сидит в позе медитации.

Самая интересная деталь — это два спутника. У Эч-То мы видели только один спутник (если не считать предсмертного видения Люка). Тогда почему их два? Возможно, это отсылка к спутникам планеты Тайтон Ашле и Богану из серии комиксов «Заря джедаев».

В ней рассказано об основании самого первого джедайского ордена, который тогда назывался дже’дайи. За 36 000 лет (!) до «Новой надежды» ряд космических кораблей под названием То-Йоры собрал по всей галактике и доставил на планету Тайтон существ, чувствительных к Силе. Они заселили этот мир и стали его изучать. Созерцая небо, новые обитатели Тайтона увидели два спутника: светлую Ашлу и тёмного Богана. Именно во время наблюдений за ними первые джедаи пришли к мысли о двойственной природе Силы и узнали о Свете и Тьме.

Тайтон долго оставался вне нового канона, пока эта планета не появилась в настольной ролевой игре по «Звёздным войнам». Она упоминается на карте в книге The Force Awakens Beginner Game.

Другие отсылки

Утюг и Hardware Wars

Пожалуй, самая гениальная визуальная шутка во всей саге. В какой-то момент мы видим в темноте густой пар из-под огромной конструкции, похожей на утюг. На ум сразу приходят космические корабли, которые подобным образом приземляются в ангарах. Но в следующем кадре оказывается, что это и есть утюг!

Фанаты сразу поняли, что это не просто шутка, а отсылка к старой пародии Hardware Wars. В этом юмористическом ролике и впрямь можно увидеть летающие утюги! В интервью Райан Джонсон подтвердил: да, он смотрел этот ролик и захотел его обыграть.

Пролёт камеры в Канто-Байт

Казино в городе Канто-Байт — настоящий рассадник пасхалок. Помните пролёт камеры над столами игроков? Этот приём Джонсон взял из фильма «Крылья» 1927 года, единственной немой картины, получившей «Оскар» как «Лучший фильм».

«У меня плохое предчувствие»

Эта фраза звучит в каждой части «Звёздных войн». В «Последних джедаях» она тоже есть, но мы не слышим: её пищит на своём языке дроид BB-8 во время атаки на дредноут.

Отрубание руки

Ещё одна традиция «Звёздных войн», которую»Последние джедаи» поддержали довольно неочевидным образом. Когда Кайло Рен разрубает Сноука пополам, лезвие отсекает Верховному лидеру ещё и левую кисть. Это легко упустить из виду: во время шокирующей гибели Сноука зрителям не до подсчёта его конечностей!

Технология отслеживания

В «Последних джедаях» Первый орден отследил флот Сопротивления, узнав конечные координаты гипепрыжка. Многих этот момент удивил: «А что, так можно было?». Однако подобная технология упоминалась ещё в фильме «Изгой-один»: когда Джин Эрзо искала чертежи Звезды смерти, она встречала файлы о таком способе отслеживания. Пабло Идальго из сюжетной группы Star Wars подтвердил эту догадку в Твиттере.

Молоко и Татуин

Похоже, Люк не растерял навыки фермера. На Эч-То он тоже пил добытое молоко, правда, уже не синее, как раньше, а зелёное.

С Татуином связана и другая отсылка. В последний миг своей жизни Люк увидел два солнца — в точности как на его родной планете.

Металлическая рука

А вот заботиться о своём протезе Люк не стал. Фанаты ещё в трейлерах увидели следы от бластера — их джедай получил во дворце Джаббы Хатта в шестом эпизоде.

Прочее

«Лазерный меч»

Почему Люк назвал световой меч лазерным? Многие обвиняли в этом неудачный дубляж — но ведь в оригинале Люк тоже произносит «laser sword». Виноват… создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас, который в интервью сам часто называл световые мечи лазерными.

Дело в том, что в его черновиках оружие называлось «lazerswords», пока не появился более изящный вариант «lightsabers». Так что слова Люка — подколка в сторону Джорджа. Да он и сам не прочь над собой подшутить: о «лазерном мече» говорил ещё маленький Энакин в «Призрачной угрозе».

Имя и философия DJ

Персонаж Бенисио Дель Торо — одна из лучших находок «Последних джедаев». Но что означает его имя — DJ? Фанаты в своих теориях додумались аж до dark jedi. Но всё проще и интереснее. DJ — это и имя, и философия персонажа. Он озвучивает её в одном из диалогов: «don’t join» («не присоединяйся»).

Камео

В «Последних джедаях» много звёздных камео, для которых позвали режиссёров, актёров, музыкантов, принцев и даже собачку Кэрри Фишер! Вот кого мы нашли.

Актёр Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Петля времени») постоянно играет в фильмах Райана Джонсона. В «Последних джедаях» он озвучил пришельца-абеднедонца Слоуэн-Ло в казино Канто-Брайт. Именно он «стучит» полиции на Финна и Роуз, припарковавших корабль не на месте.

I believe it’s only me and one other actor who has appeared in all four @rianjohnson movies. Proud and honored. Btw, name the other guy… https://t.co/usxDtRfuWT — Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) October 10, 2017

Кстати, с этой расой связано много шуток. В «Пробуждении Силы» Абрамс показал абеднедонца, которого звали Илло Эйсти. Оба имени отсылают к песням группы Beastie Boys: Слоуэн-Ло — это искажённое Slow & Low, а Илло Эйсти — Hello Nasty. Пабло Идальго поддержал шутку и ввёл ещё ряд абеднедонцев: Рудаун (Root Down) и Брасмон Ки (Brass Monkey). Затем традицию подхватили авторы комиксов: так появились Соуа Чуан (So What’cha Want) и Одди Мува (Body Movin’). Наконец, в романе «Последствия: Конец Империи» засветился Оулс Утик, чьё имя отсылает к песне Paul’s Boutique.

Ной Сеган («Доктор Хаус», «Петля времени») тоже постоянно играет в фильмах Джонсона. В «Последних джедаях» он изобразил пилота Сопротивления в начальной сцене сражения.

Режиссёр «Изгоя-один» Гарет Эдвардс появляется в конце в роли одного из бойцов Сопротивления на Крэйте.

Актёр и режиссёр Джастин Теру («Оставленные», «Малхолланд драйв») сыграл того самого Взломщика, которого искали Финн и Роуз в казино. А рядом с Теру можно разглядеть модель и актрису Лили Коул. Певица Элли Голдинг сыграла микроскопическую роль бойца Сопротивления.

Has anybody seen Star Wars yet and seen someone who resembles me in it 😉 awkward if I got cut. Haha — Ellie Goulding (@elliegoulding) December 13, 2017

Кто-нибудь уже видел «Звёздные войны» и кого-нибудь, кто похож на меня 😉 будет неловко, если меня вырежут

Режиссёр Эдгар Райт («Малыш на драйве», «Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех») со своим братом тоже сыграли бойцов Сопротивления.

This feels like an appropriate moment to let you all know that me and my big brother Oscar are blink-and-you'll-miss-us-rebels in 'The Last Jedi'. Oh, and the film is truly great. Go @riancjohnson! pic.twitter.com/8e3CaziJyu — edgarwright (@edgarwright) December 10, 2017

Это весьма подходящий момент, чтобы сообщить вам, что я и мой старший брат Оскар сыграли роль уровня «моргни-и-всё-пропустишь» в «Последних джедаях». И да, фильм действительно великолепный.

Кажется, понятно, почему у Сопротивления так мало бойцов — пока соберёшь всех этих режиссёров и звёзд…

Уорвика Дэвиса мы знаем по роли эвока в «Возвращении джедая». С тех пор он получает камео в каждых «Звёздных войнах». В «Последних джедаях» он озвучил пришельца в казино.

А вот это чудное создание (зелёная стрелка) — собачка Кэрри Фишер по имени Гэри.

Yes! The Last Jedi director @rianjohnson has made it official. I’m in the new #StarWars movie! Look for me! pic.twitter.com/DdN5IfXewp — Gary the Dog (@Gary_TheDog) December 7, 2017

Ура, Райан Джонсон сделал это официально! Теперь я в новом фильме «Звёздные войны», посмотрите!

Британские принцы Уильям и Гарри, музыкант Гэри Барлоу и актёр Том Харди сыграли Имперских штурмовиков. Их встречают Финн и Роуз, когда пытаются проникнуть на корабль Первого Ордена. Правда, Джон Бойега (Финн) рассказал, что сцены с принцами в итоге вырезали, но скорее всего, мы увидим их на Blu-ray.