Первая версия восьмого эпизода «Звёздных войн» шла 3 часа и 10 минут. Окончательной хронометраж сократился до 2 часов и 32 минут (что не помешало фильму стать самым длинным в истории ЗВ). Режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон позже сообщил, что 20 минут вырезанных сцен ждут нас на Blu-ray и DVD-издании. 20 декабря описания вырезанных и измененных сцен появились в Сети. Мы собрали их в один пост — однако советуем отнестись к этим пересказам с долей скептицизма. В конце концов, это могут быть просто слухи.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы уже не можете читать про «Звёздные войны», рекомендуем почитать наш материал про самые ожидаемые фильмы 2018 . Правда, они там тоже есть.

Последний урок Рей

Рей замечает лодки, подплывающие к острову, и полыхающий на берегу огонь. Люк рассказывает ей, что это бандиты, которые регулярно приплывают на остров, чтобы грабить и убивать хранителей — коренных жителей планеты Эч-То. Рей порывается помочь им, но Скайуокер объясняет, что когда-нибудь она покинет планету, а угроза для жителей станет только серьёзнее. Люк говорит, что истинный джедай вмешивается только ради сохранения баланса, даже если страдают невинные.

Но Рей, рассерженная таким отношением своего наставника к чужим страданиям, решает поступить по-своему. С помощью Силы она через камни и мелководье переносится на деревенскую площадь, готовая к битве. Люк кричит, чтобы она остановилась, но Рей его не слушает.

Там она с удивлением узнает, что это вовсе не грабители зажгли огонь. Те самые хранители просто устроили вечеринку со светящимися палочками. Один из хранителей замечает Рей и машет ей этой палочкой, а та в ответ взмахивает световым мечом. Чубакка сидит в окружении поргов, а на R2-D2 болтается праздничное ожерелье. «Серьёзно?» — спрашивает Рей у Чуи перед тем, как вернуться к Люку.

Рей рассержена, потому что Люк солгал ей. Он сожалеет, ведь он не смог её остановить. Рей отвечает, что искренне хотела помочь хранителям. Люк снова пытается донести до неё, что не сможет помочь ни ей самой, ни Сопротивлению. Рей плачет. Она объясняет, что её друзья прямо сейчас где-то погибают и что она верит в старую легенду о Люке Скайуокере, которую он так ненавидит. Люк понимает, что переборщил, но Рей признаёт свою ошибку и уходит.

Эта сцена должна была стать ещё одной причиной, по которой Рей покидает Эч-То. Удалили ее из-за того, что Люк в ней казался ещё большим «засранцем». Несмотря на то, что некоторые детали устроили группу консультантов, она все равно не была достаточно каноничной.

Сцены на Канто-Байт

В казино должно было быть гораздо больше инопланетян, чем мы увидели в фильме. Главный дизайнер Нил Скэнлен рассказал, что команда создала около 85 существ, многие из которых не попали в картину. Однако мы ещё можем увидеть их в фильме о Хане Соло.

Изначально в фильме уделялось больше внимания взаимоотношениям Рей и Финна, а также ревности Роуз по этому поводу. Роуз уличала Финна в тоске по Рей, которую тот отрицал, утверждая, что он «воспитан, чтобы сражаться».

Сцена, где Роуз и Финн смотрят на гоночный трек и девушка рассказывает ему о своём детстве, изначально была другой. В первой версии рассказ Роуз был короче, зато Финн тоже рассказывал о себе. В изначальном варианте раскрывалась причина их связи — у них обоих были родственники, которых отнял Первый орден.

Сцена преследования в казино была намного длиннее и включала кадры в бане. Один из ее посетителей пугался и терял полотенце.

В само казино Финн и Роуз должны были проникнуть в костюмах, чтобы не вызывать подозрений. Однако потом сцену решили удалить, так как сразу после казино герои оказывались на корабле Первого ордена, где им пришлось переодеваться в форму.

Сцены на корабле Сноука

Перед тем как BB-8 с лёгкой руки Финна оказался накрыт мусоркой, в первой версии фильма была дополнительная сцена. В ней Финн пытался поправить волосы Роуз, но те всё так же завивались. За героями шёл офицер Первого ордена, и они быстро свернули к лифту. Финн и Роуз отчаянно нажимали на кнопку, но дверь закрывалась целую вечность, и их чуть не поймали.

Кроме этого, была ещё одна сцена в лифте. Финн и Роуз ехали с группой штурмовиков, один из которых постоянно смотрел на парня. Финн спросил у него, в чём дело. Оказывается, штурмовик узнал его, так как они вместе росли. Он не мог поверить, что Финн дослужился до офицера. Выяснилось, что Первый орден скрыл историю о дезертирстве Финна и рядовые ничего о ней не знали. Этого самого штурмовика и сыграл Том Харди. Предполагается, что в числе других штурмовиков в лифте были принцы Уильям и Гарри, которые тоже получили небольшие камео в «Последних джедаях».

Вырезали и небольшой диалог между Роуз и персонажем Бенисио Дель Торо, Ди-Джеем. Роуз кричала: «Как ты мог?!», на что DJ отвечал: «Мне жаль, что я повёл себя именно так, как и говорил».

Капитан Фазма

В первоначальном варианте у Фазмы было больше экранного времени. Сразу после того, как Финн пробивал дыру в её шлеме, он пытался уговорить группу из шести штурмовиков дезертировать и присоединиться к Сопротивлению. Штурмовики смотрели друг на друга и не могли принять решение, и Фазма убивала всех шестерых из своего бластера. Эту сцену вырезали, потому что она слишком отдавала вестерном.

Адмирал Холдо

Изначально адмирал Холдо была более благосклонна к По и постоянно называла его «сладкий» или просто «пилот». Впоследствии её характер усложнили, чтобы зрители только к концу фильма поняли, какая она на самом деле.

Сцены с Финном и По

Сразу после того, как Финн приходил в себя, он разговаривал с По: пилот рассказывал другу, что тот пропустил, пока спал. Эту сцену вырезали из-за банальной нехватки экранного времени. Вторую сцену, где По идёт по коридору и разговаривает с Финном по коммуникатору, просто переместили.