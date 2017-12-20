«Пробуждение Силы» оставило после себя множество вопросов. Поклонники саги два года гадали над тайной личности Верховного лидера Сноука, который появился в фильме в виде голограммы. В «Последних джедаях» мы знакомимся со Сноуком поближе, но это не сильно помогает. Режиссёр Райан Джонсон в новом интервью ответил ответил на некоторые вопросы, которые терзают фанатов.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы не хотите их словить, то лучше почитайте наш материал о том, как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими.

По сюжету фильма Кайло Рен предал своего наставника и разрубил его пополам световым мечом. Мы так и не успели узнать тайну личности Сноука и его происхождение. Однако Райан Джонсон уверяет — это и не нужно:

Нет, в этой истории [происхождение Сноука] неважно. Я не могу сказать, что оно неинтересное — может быть, его раскроют в следующем фильме или как-то ещё. Я написал сценарий ещё до того, как вышло «Пробуждение Силы», так что, когда я писал, у фанатов ещё не началась мания «Кто такой Сноук?». Но даже если бы и была, то в моём видении он напоминает Императора. В первых трёх фильмах вы о нём ничего не знали, потому что это была не его история. Вы знаете ровно то, что вам нужно знать. Уже потом, в приквелах, вы узнали больше, потому что это была его история.

Кроме того, Джонсон прокомментировал сцену в тронном зале:

В «Последних джедаях» Рей не волнует, откуда он взялся. Если бы в какой-то момент сцену прервал 30-секундный монолог, в котором поясняется, что Сноук — это [Дарт] Плэгас или кто-нибудь ещё, то Рей просто поморгала бы глазами и растерялась, а потом сцена продолжилась… и, скорее всего, мы бы вырезали эту сцену в монтажной, потому что она не имеет значения для нашей истории.