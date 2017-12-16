После премьеры «Последних джедаев» портал Deadline взял интервью у постановщика картины Райана Джонсона. В числе прочего, режиссёр рассказал, сколько всего ему пришлось вырезать при финальном монтаже картины, включая и его любимые сцены. И это при том, что фильм получился самым продолжительным из всей франшизы.

Мы снимали очень много. Как и любой другой фильм, его нужно редактировать. Монтаж — это завершающий процесс повествования. Мы не сильно дорожили фильмом, мы резали его на части. В нём множество прекрасных удалённых сцен. Я не пытаюсь вот сейчас вам продать Blu-ray, просто там правда много вырезанных сцен.

Джонсон подчеркнул, что среди прочего при монтаже им пришлось добавлять новые перебивки между сцен, которых не было в сценарии и сводить разные сюжетные линии воедино.

Мы многое переделали. Мы постоянно меняли перебивки между разными сюжетными линиями. Например, у нас лишь немного перебивок, которые первоначально были прописаны в сюжете. Мы многое убирали и переделывали во время монтажа — ведь для того он и нужен.