«Суперсемейка 2»: лучше или хуже оригинала?

Для супергеройской семьи Парров снова настали непростые времена: после разрушительной битвы с очередным злодеем правительство объявило людей с необыкновенными способностями вне закона. К счастью, цифровой магнат Уинстон Девор, обожающий супергероев, делает выгодное бизнес-предложение Эластике. Пока мать семейства восстанавливает имидж супергероев и борется со зловещим Экранотираном, мистер Исключительный остаётся один на один с домашними заботами, проблемами детей — и душевным кризисом.

Incredibles 2 Жанр: супергеройский мультфильм

Режиссёр: Брэд Бёрд

Премьера в России: 14 июня 2018

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на: «Суперсемейка», «Гадкий я», «Вольт»

За 14 лет, прошедших с выхода оскароносной «Суперсемейки» от Pixar, успело повзрослеть целое поколение. А вот семья Парров практически не изменилась. Как и обещал Брэд Бёрд, фильм стал идейным и сюжетным продолжением первой части. Режиссёр тянул так долго, потому что хотел создать сиквел, не уступающий оригиналу. Получилось? Ну, почти!

«Суперсемейка 2» буквально сбивает с ног ураганным экшеном. Фильм не даёт ни минуты, чтобы перевести дух, — головокружительные погони и боевые сцены сменяются проделками младшего члена суперсемейки, Джек-Джека. Он наконец явил родным свои суперспособности, которых оказалось больше десятка! Графика и анимация за прошедшие годы изменились к лучшему — теперь всё ещё ярче, хромированнее и насыщеннее.

Создатели уделили больше внимания миру, в котором живут герои, и показали разные города, простых людей и других обладателей суперсил. Отдельной похвалы заслуживает дизайн окружения — от архитектуры, интерьеров и костюмов в духе «золотых» 1950-х и старой «Бондианы» не оторвать взгляд.

Не обошлось и без идей, характерных для современного супергеройского кино. Мы видим конфликт между супергероями и обществом, которое не уверено, стоит ли перекладывать ответственность за свои жизни на плечи «суперов». Конечно, это не «Гражданская война» или «Хранители», но уже и не чёрно-белое противостояние «хороших» и «плохих».

Поддерживает мультфильм и моду на сильных героинь — подвигам мамы Эластики уделена львиная доля экранного времени, да и другие женщины играют в фильме важную роль. Среди героев-мужчин интересным получился телекоммуникационный миллионер Девор, этакий собирательный образ богатого гуманиста, что-то среднее между Марком Цукербергом и Илоном Маском.

К неоспоримым достоинствам мультфильма можно отнести юмор в лучших традициях Pixar и саундтрек. Количество шуток для малышей, для тех, кто постарше, и «для всех» сбалансировано и по-умному распределено по всему хронометражу. А музыка композитора Майкла Джаккино великолепно подчёркивает самые острые моменты.

«Суперсемейка 2» всерьёз претендует на звание главного мультфильма этого года. Но затмить первую часть у неё всё-таки не получилось. Проблема в хаотичном сценарии. В фильме много линий, которые слабо влияют на основной сюжет и завершаются слишком быстро и очевидно. Главная интрига, к сожалению, тоже слишком проста — ребёнок, может, и поломает голову, но искушенные взрослые разгадают все загадки уже к середине фильма.

Мораль мало отличается от той, что была в первой части: нам снова рассказали о силе семьи и о том, как важно преодолевать трудности вместе, несмотря на разногласия. Это само по себе неплохо, но не привносит в серию ничего нового. Гораздо сильнее в душу западает новая короткометражка Pixar «Бао», которую можно увидеть перед началом фильма. Всего за десять минут она раскрывает тему семьи куда глубже.

Итог: суперсемейный супер-экшен с любимыми старыми и интересными новыми персонажами, яркий, весёлый и захватывающий. Но «на один раз» — фильму не хватает глубины и драматичности.