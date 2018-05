«Хан Соло»: все отсылки и связи со старым каноном

«Хан Соло», новый фильм из цикла «Звёздные войны: Истории», полон пасхалок, отсылок и параллелей с Расширенной вселенной, которые не всегда просто заметить. Для вашего удобства мы собрали все «пасхальные яйца» в одном материале.

Осторожно, спойлеры! Их тут очень много!

Отсылки к прежним фильмам ЗВ

В первых же кадрах «Соло» Хан угоняет спидер и вешает на ветровое стекло свой счастливый талисман — золотые игральные кости. Перед расставанием с Ки’рой Хан отдает девушке кубики на удачу, а затем получает их обратно.

Эти кости впервые появились в кабине «Тысячелетнего сокола» еще в четвертом эпизоде, но символическое значение обрели в «Пробуждении Силы». В картине Абрамса Хан не расстается с ними и, вернув себе «Сокола», вешает их на привычное место. После смерти Хана кости попадают к Рей, а в восьмом эпизоде играют важную роль в финале фильма.

Создатели одной из энциклопедий даже написали, что эти кубики стали счастливым талисманом Хана с тех пор, как с их помощью он выиграл «Сокола» у Лэндо Калриссиана. Теперь эту энциклопедию придётся редактировать: Хан в фильме выиграл корабль совсем иначе. Что ж, реткон случается даже в якобы едином и непротиворечивом каноне.

На борту «Сокола» Бэкетт учит Чубакку играть в дежарик — голографические шахматы, впервые показанные еще в «Новой надежде». Оказывается, Чуи всегда был плохим игроком. В очередной раз проиграв, он в гневе бьет лапами по столу, и с его поверхности исчезают две фигурки. Дизайн этих фигурок мастер по спецэффектам Фил Типпетт создал еще для четвертого эпизода. Всего он придумал десять монстриков, но Лукас использовал в финальной версии всего восемь. Угадайте, какие две фигурки забраковал Джордж?

На Кесселе Лэндо печально замечает, что хуже горнодобывающих колоний ничего нет. Ирония судьбы: через десять лет Лэндо станет бароном Облачного города, где добывают газ тибанн. Лэндо, похоже, уже подумывает об этом, ведь на «Соколе» можно заметить миниатюрную модель Облачного города.

А память у Лэндо хорошая. Когда герои обманывают управляющего шахтами на Кесселе, Бэкетт одевается в скрывающий лицо костюм телохранителя Ки’ры. Точно такой же костюм примерит Лэндо спустя пятнадцать лет, когда внедрится во дворец Джаббы, чтобы спасти Соло.

Ну и, конечно, самая смешная отсылка скрывается в диалогах.

‘I hate you’. ‘I know’.

Классика!

Отсылки к другим франшизам

По списку героев фильма можно проверять знание мировой культуры. Сэмюэл Беккетт — известный ирландский писатель. Джон Драйден — не менее известный английский поэт. А помните шестиглазого инопланетянина, который подглядывал в карты Хана? Его зовут Аргус Панокс, и он назван в честь Аргуса Паноптеса, многоглазого великана из греческой мифологии.

Каюта Драйдена Воса — кладезь необычных артефактов. Коллекция этого мафиози включает сокровища не только из далёкой галактики. Создатели разместили в этой сцене отсылки сразу к трем фильмам об Индиане Джонсе. Можно заметить идола плодородия из «В поисках утраченного ковчега», камни Санкары из «Храма судьбы» и Святой Грааль из «Последнего крестового похода». Разглядеть эти пасхалки так трудно, что создатели сами о них рассказали.

«Индиана Джонс» не единственная франшиза, на которую ссылаются создатели фильма. Кореллианские гончие приспешников Молоха — это отсылка к псам смерти из «Уиллоу», фэнтези-фильма Рона Ховарда по сценарию Джорджа Лукаса.

Знакомые персонажи

Главную роль в «Уиллоу» сыграл знаменитый актёр-карлик Уорик Дэвис. До этого он исполнил роль эвока Уикета в «Возвращении джедая», а позже появлялся и в других частях саги.

В «Призрачной угрозе» он сыграл крошечную роль Уизеля, зрителя гонок, который поставил на Энакина и неплохо заработал. В «Хане Соло» Дэвис играет повстанца по имени Уизель, и, согласно официальному справочнику, это тот же самый персонаж.

Кстати, о камео. У Рона Ховарда есть давняя традиция снимать в своих фильмах собственного брата Клинта. Тут он заправляет клеткой, где дерутся дроиды. Именно его хватает за лицо Эл-три.

Наставник Соло Тобиас Бэкетт — известный в криминальных кругах жулик. В числе его подвигов значится убийство Орры Синг, знаменитой охотницы за головами.

Как и Уизель, Орра впервые засветилась на экране в сцене гонок на Татуине, но раскрыли персонажа в Расширенной вселенной. Синг попортила джедаям немало крови в серии комиксов «Республика», а затем в мультсериале «Войны клонов». Там Орра сотрудничала с такими известными охотниками за головами, как Кад Бейн, Боба Фетт и Босск.

Упоминается в «Соло» и Босск. Когда Бэкетт решает взять Хана и Чубакку в долю, его подруга Вэл возражает, что лучше бы они наняли профессионалов вроде Босска. А впервые он появился на экране среди охотников за головами, которых Вейдер отправил по следу Хана и Леи.

Отсылки к сериалам и играм

Один из самых ярких трофеев в логове Воса — полный комплект брони мандалорского воина. Да не какой-нибудь, а брони неокрестоносцев. В таких доспехах воевали во времена Мандалорских войн, описанных в серии игр Knights of the Old Republic и одноименной серии комиксов.

Когда Хан впервые предлагает Лэндо сыграть в сабакк, он ставит на кон несуществующий корабль. Но не абы какой, а модели «Призрак», как у героев мультсериала «Повстанцы». «Призрак» также появлялся в «Изгое-один» в битве за Скариф. Эту планету упоминают и в «Соло»: оказывается, на Скарифе можно переработать коаксеум. Но Бэкетт отметает эту идею. Похоже, он знает, что имперцы превратили Скариф в неприступную крепость.

Ближе к финалу выясняется, что Ки’ра обучилась терас-каси, боевому искусству, впервые упомянутому в романе Стива Перри «Тени Империи». Позже терас-каси даже удостоилось собственной игры — файтинга Masters of Teräs Käsi, который считается одной из самых неудачных игр по «Звёздным войнам». Правда, раньше терас-каси был рукопашным единоборством без оружия, а в «Соло» Ки’ра дралась двумя клинками.

В прошлом году Джон Кэздан выложил в социальных сетях фото, проанонсировавшее возвращение двух печально известных персонажей, Тага и Бинка. Неразлучная парочка была главными героями юмористической серии комиксов «Таг и Бинк» и умудрилась засветиться во всех мало-мальских событиях всех шести фильмов. Эта серия никогда не была частью старого канона, но персонажи были весьма популярны среди фанатов.

Если вы не заметили этих героев в фильме, то это потому, что их там не было. Сцену с ними вырезали из финальной версии фильма. А так Таг и Бинк должны были появиться в сцене, где Хана Соло с позором вышибают из имперской Академии

Бэкетт мечтает уйти на покой и научиться играть на валакорде. Этот музыкальный инструмент впервые упоминался в романе Чака Вендига «Последствия».

Параллели с Расширенной вселенной

Сюжет «Хана Соло» во многом повторяет предысторию персонажа, рассказанную в книгах Энн Криспин. И там, и там Хан в юности оказался на улице и стал шестёркой преступного авторитета. В книгах его звали Гаррис Шрайк, а в фильме это госпожа Проксима.

Подробнее обо всём этом Легенда о Хане Соло. Как сложилась жизнь героя в старом каноне Фильм «Хан Соло» создаёт новую биографию знаменитого контрабандиста. А что было в старой? Трое детей, смерть лучшего друга и покой в глубокой старости.

А вот история его фамилии изменилась. В книгах она была настоящей. Когда в романе «Западня в раю» Хан узнал её, оказалось, что он принадлежит к весьма почитаемой семье. Его предки были королями, но отреклись от власти и провозгласили на планете демократию задолго до рождения Хана. По фильму же Соло не настоящая фамилия, а шутка чиновника, которому нужно было чем-то заполнить графу.

В книгах Хана выперли из имперского флота за спасение Чубакки. Именно после этого вуки поклялся служить своему спасителю. В фильме Хан тоже освобождает Чуи, но уже после отчисления из академии. И о «долге жизни» речи не заходит.

И в книгах, и в фильме Хана бросила его первая возлюбленная. Но книжная Брия Тарен была героиней Альянса. А заменившая её в фильме Ки’ра служит мафиозной организации, которую возглавляет Дарт Мол.

Действие «Соло» начинается на Кореллии, родной планете Хана. Кореллия впервые упоминалась еще в 1977 году, но в фильмах её раньше не показывали. Зато авторы Расширенной вселенной описали её как богатую и процветающую планету, а её столицу Коронет — как город, полный зелени. В фильме нам тоже показывает улицы Коронета, но теперь это грязный индустриальный мегаполис.

Сбежав с Кореллии, Хан записывается в имперскую академию на Кариде. Впервые планета упоминается в романе Кевина Андерсона «Тёмный ученик». В местной имперской академии выучилось не одно поколение героев старого канона. А затем планету уничтожили вместе со всем населением. В новом каноне планета появлялась в «Войнах клонов», но там показали только вид из космоса. Да ещё Джеймс Лусено упомянул её в романе «Таркин».

После того как Хана Соло вышибают из имперской академии за инакомыслие, неудавшийся пилот попадает в пехоту и участвует в военной кампании на планете Мимбан. Этот покрытый джунглями мир впервые появился в вышедшей аж в 1978 году книге Алана Дина Фостера «Осколок кристалла власти», которая не входила даже в старый канон. Её создавали как черновик сценария для малобюджетного сиквела на случай, если «Звёздные войны» провалятся в прокате.

«Соло» особенно богат отсылками к книгам восьмидесятых. Например, к трилогии Брайана Дейли о приключениях Хана и Чубакки до знакомства с Люком. Контракт запрещал использовать места из фильма, поэтому Дейли отправил Хана искать сокровища древнего завоевателя Ксима Деспота. Похоже, не он один их искал. Среди экспонатов в коллекции Драйдена Воса можно увидеть хрустальный череп. Согласно справочнику, это навершие посоха Ксима Деспота.

На волне популярности книг о Хане издательство заказало трилогию и про Лэндо. Романы назывались «Лэндо Калриссиан и арфа души народа Шару», «Лэндо Калриссиан и огненный ветер Осеона» и «Лэндо Калриссиан и Звездная пещера ТонБока». В фильме, вспоминая о своих былых приключениях, Лэндо упомянул все три названия: сперва пояс Осеона, затем Звездную пещеру и под конец — затерянный храм народа Шару.

Насущные вопросы

Если вы не следите за новым каноном «Звёздных войн», просмотр «Соло» мог оставить у вас несколько вопросов.

Что такое гипертопливо и коаксеум?

Коаксеум — крайне ценное и в чистом виде нестабильное топливо для звездолётов. Даже крошечного количества хватит, чтобы заправить целый флот.

Тема космического топлива в «Звёздных войнах» поднималась редко. Коаксеум впервые упомянули в книгах, сопровождающих премьеру «Хана Соло». Внезапное появление такой ценной субстанции, добываемой в шахтах Кесселя и напоминающей наркотик спайс (есть такой в «Звёздных войнах»), заставляет заподозрить, что в первоначальном сценарии персонажи охотились именно за поставкой спайса. Но затем наркотик заменили на безобидное гипертопливо.

Что такое Кримзон Дон?

«Алый рассвет» — преступная организация, придуманная специально для «Хана Соло». Судя по всему, она тесно связана с «Чёрным солнцем» и «Коллективом теней», двумя синдикатами, засветившимися в «Войнах клонов». Прокатчики в России почему-то не перевели название, из-за чего многим показалось, что речь о каком-то «доне» — галактическом крёстном отце.

Дарт Мол жив? Что?

Появление ситха, которого Оби-Ван располовинил в финале «Призрачной угрозы», стало для большинства сюрпризом. Но вообще-то Мол воскрес ещё шесть лет назад, в четвертом сезоне сериала «Войны клонов». Оказалось, что потеря половины тела — не повод умирать, если персонаж очень популярен.

После воскрешения Мол успел многое. Он поучаствовал в Войнах клонов, побыл правителем Мандалора и возглавил «Коллектив теней» — криминальную организацию, объединившую мандалорский Дозор смерти, Черное солнце, синдикат пайков, хаттов и Братьев Ночи в борьбе против Дарта Сидиуса.

В итоге Мол проиграл учителю, но сохранил влияние в преступном мире. Более того, он успел погибнуть ещё раз! В финале третьего сезона «Повстанцев» Мол снова сразился с Кеноби, и старый джедай на сей раз добил врага. Вроде бы.

В «Повстанцах» Мол показан одиночкой. До выхода «Хана Соло» считалось, что он лишился влияния в конце Войн клонов и полтора десятилетия провел в изгнании. Но теперь выходит, что Мол не порвал связи с преступностью. В любом случае, в его истории еще хватает белых пятен.

В «Соло» Мола снова играет Рэй Парк, исполнявший эту роль в «Призрачной угрозе». А вот говорит Мол голосом Сэма Уитвера, который озвучивал персонажа во всех сериях «Войн клонов» и «Повстанцев».