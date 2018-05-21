— Hello there!

– General Kenobi!

Уже на этой неделе в прокат выйдет второй спин-офф «Звёздных войн», в котором нам покажут молодые годы самого знаменитого контрабандиста в галактике. Однако Lucasfilm до сих пор хранит молчание, о чём будет третий спин-офф, анонсированный ещё несколько лет назад. Картина должна была рассказать события из жизни Бобы Фетта, однако по слухам студия отказалась от услуг Джоша Транка из-за провала его перезапуска «Фантастической четвёрки». С тех пор фанаты и СМИ говорят лишь об одном — третьим спин-оффом будет фильм про Оби-Вана.

Издание TMZ утверждает, что якобы получило в распоряжение буклет с производственными процессами Disney. В нём указано, что снимать сольник про Кеноби начнут уже в начале следующего года, поскольку сценарий уже готов. Фильм предсказуемо будет называться «Оби-Ван: Звёздные войны. Истории», а рабочее название картины — «Дерево Джошуа».

Сюжет очень напоминает роман Джона Джексона Миллера «Кеноби». Оби-Ван живёт отшельником на пустынном Татуине и втайне приглядывает за подрастающим Люком Скайуокером и его дядей Оуэном. Напряжение между местными фермерами и народом песков возрастает, и в какой-то момент Оби-Вану придётся выйти из тени и «включить» джедая, чтобы разобраться с проблемами.

Режиссёром картины в буклете указан Стивен Долдри (сериал «Корона», «Билли Эллиот», «Часы», «Чтец»). Ещё в августе 2017-го, по слухам, с этим постановщиком шли переговоры — похоже, они завершились успешно. Удивительно, что режиссёру отличных и номинированных на Оскар драм предложили снимать блокбастер про одного из самых известных джедаев в далёкой-далёкой галактике.

Неизвестно, сыграет ли в этом фильме Юэн Макгрегор. Актёр не упускает случая напомнить, что очень хочет вернуться к этой роли, однако пока никакой официальной информации по этому поводу нет.