Студия Lucasfilm решила, что следующий фильм по «Звёздным войнам» из серии «Истории» будет посвящён Оби-Вану Кеноби — рыцарю-джедаю, учителю Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По их информации, студия предложила поставить фильм британскому режиссёру Стивену Долдри. Это необычный выбор, учитывая, что Долдри известен не фантастикой или боевиками, а жизненными драмами: «Жутко громко и запредельно близко», «Свалка», «Чтец», «Билли Эллиотт» (за две последние Стивен номинировался на «Оскар»).

Судя по всему, фильм про Оби-Вана займёт место несостоявшегося спин-оффа про Бобу Фетта. Несколько лет назад планировалось, что его снимет Джош Транк — но режиссёра уволили после провала «Фантастической четвёрки», а проект отложили в долгий ящик. Если так, стоит ожидать премьеры «Оби-Вана» в 2020 году.

Пока не объявлено, кто сыграет магистра-джедая. Но уже несколько лет ходят разговоры, что Юэн Макгрегор может вернуться к этой роли, которую он сыграл в приквелах «Звёздных войн». Сам актёр не раз заявлял, что не против снова помахать световым мечом.

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